Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в КиевРБК 11:19

Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят.

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