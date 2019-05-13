Политика
Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАКТАСС вчера в 12:28
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом говорится в материалах компании, опубликованных в понедельник.
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Здоровье
Причина школьной смертности в регионах установлена
В понедельник,13 мая, главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства Леонид Макаров, рассказал почему в регионах высокая школьная смертность.
Обновлено вчера в 23:30
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено 12 мая в 16:54
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросит «маяк» на астероид в середине недели
Обновлено вчера в 05:42
Музыка
Сергей Шнуров покритиковал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Шнуров напомнил, что «Голос» – это все лишь шоу, но люди уже готовы «пустить друг другу кровь».
Обновлено в 00:27
Политика
Китай введет ответные пошлины на товары из США
С 1 июня 2019 года Китай введет ответные пошлины на более чем 5 тысяч товаров из США. Общая сумма составляет 60 млрд долларов.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
«Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Кузнецов ушёл с поста сити-менеджера Читы, Сапожников займёт его место
После ухода последнего с поста сити-менеджера в ноябре 2016 года возглавил администрацию.
Обновлено в 00:29
Общество
Россиянам напомнили о правилах ввоза хамона
Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз захотел начать изымать и утилизировать в России часть товаров, которые ввозятся в страну физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования или приходят в Россию почтовыми отправлениями.
Обновлено вчера в 19:31
Футбол
Клуб из Китая предложил за Бэйла 120 млн евро
Ранее сообщалось о том, что мадридский клуб готов расстаться с Бэйлом, но потенциальных покупателей отпугивала высокая заработная плата игрока, а предложения "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" по 29-летнему футболисту не превышали € 80 млн.
Обновлено вчера в 23:36
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Обновлено вчера в 16:48
Авто
Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко на родину
Министерство юстиции США получило и уже рассматривает российский запрос о возвращении Константина Ярошенко на родину.
Обновлено в 00:03
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено вчера в 20:38
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Сирия и Россия отбомбились по исламистам
Сирийская армия нанесла удары по позициям исламистов и планирует наступление на противника в районе хребта Джебель-эз-Завия.
Обновлено вчера в 02:34
Здоровье
В Приморье появилось новейшее оборудование для лечения лор-заболеваний
Современное оборудование для диагностики и лечения лор-заболеваний появилось во Владивостокской клинической больнице №1, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Обновлено в 00:12
Экономика
Банк России перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк (ЦБ) РФ в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля, сообщили СМИ.
Обновлено 12 мая в 23:00
Общество
Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей
Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Юлия Салибекова крестила младшего сына
Младший наследник появился на свет в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 15:00
Хоккей
Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Технологии
Amazon разработал автоматизированную систему упаковки товаров
Компания Amazon разработала систему, автоматически упаковывающую товары в коробки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с проектом.
Обновлено вчера в 10:42
Наука
Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением расширить список сельских профессий, представителям которых положена надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено вчера в 15:56
Здоровье
Число ВИЧ-инфицированных россиян достигло почти 900 тысяч
Сегодня в России стартует ежегодная акция "Стоп ВИЧ/СПИД", об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
Обновлено 12 мая в 00:23