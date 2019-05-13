Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАКТАСС 12:28

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом говорится в материалах компании, опубликованных в понедельник.

Экономика В России расширят список подлежащих маркировке товаров Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Экономика Медведев пообещал господдержку развитию научно-образовательных центров Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила, что в 2019 году в пилотном режиме отобраны пять научно-образовательных центров: в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Футбол Джеррард: расистское поведение болельщиков портит российский футбол Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард отметил, что проявления расизма со стороны болельщиков в адрес игроков портят российский футбол.

Наука Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.

Политика Глава ПЦУ отказался участвовать в «послании мира» к Крыму и Донбассу Ранее духовные лидеры Украины сняли видеообращение на украинском языке к жителям Крыма и Донбасса, в котором призвали их забыть о войне и вспомнить о единстве народа.

Общество Умер один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич умер в понедельник.

Спорт Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).

Происшествия СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.

Музыка Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети» Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.

Авто Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.

Политика Китай ответил США торговыми пошлинами В Пекине приняли решение поднять пошлины на ряд товаров из США. Данная мера введена после повышения пошлин на товары из КНР в Америке.

Технологии В Yota новым генеральным директором назначен Олег Телюков Бывший руководитель Саид Мунаев, исполняющий обязанности с января по май 2019 года, заступит на должность операционного директора Yota.

Армия и оружие Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.

Происшествия Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.

Экономика В ЦБ РФ объяснили резкий обвал иностранных инвестиций в Россию По мнению экспертов, сокращение иностранных инвестиций в экономику России в виде вложений в отечественные долговые инструменты и участия в капитале российских компаний — фактор, который ограничивает повышение потенциала экономического роста.

Армия и оружие Савченко заявила, что Порошенко «дал армии носки, но украл танки» Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, говоря о хищениях в оборонной сфере на Украине заявила, что действующий президент Петр Порошенко дал армии носки, но при этом "украл танки".

Шоу-бизнес Максим Галкин отмечает 18-летие знакомства с Аллой Пугачевой Максим Галкин подчеркнул, что это произошло 18 лет назад во время танца, и добавил, он с супругой и сейчас продолжает танцевать.

Футбол «Болонья» в большинстве разгромила «Парму» «Болонья» на своем поле принимала «Парму» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Кино Глава Каннского кинофестиваля вступился за Алена Делона перед геями и женщинами Глава Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо был вынужден отстаивать решение организаторов присудить почетную "Пальмовую ветвь" легендарному французскому актеру Алену Делону.

Происшествия В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.