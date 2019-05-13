Политика
Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАКТАСС 12:28
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом говорится в материалах компании, опубликованных в понедельник.
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Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Экономика
Медведев пообещал господдержку развитию научно-образовательных центров
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила, что в 2019 году в пилотном режиме отобраны пять научно-образовательных центров: в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.
Обновлено в 09:16
Футбол
Джеррард: расистское поведение болельщиков портит российский футбол
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард отметил, что проявления расизма со стороны болельщиков в адрес игроков портят российский футбол.
Обновлено в 14:42
Наука
Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает
Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.
Обновлено 11 мая в 04:00
Политика
Глава ПЦУ отказался участвовать в «послании мира» к Крыму и Донбассу
Ранее духовные лидеры Украины сняли видеообращение на украинском языке к жителям Крыма и Донбасса, в котором призвали их забыть о войне и вспомнить о единстве народа.
Обновлено в 13:33
Общество
Умер один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич
Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич умер в понедельник.
Обновлено в 15:22
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани
Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Общество
Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки
Обновлено в 14:14
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено в 10:02
Политика
Китай ответил США торговыми пошлинами
В Пекине приняли решение поднять пошлины на ряд товаров из США. Данная мера введена после повышения пошлин на товары из КНР в Америке.
Обновлено в 11:46
Технологии
В Yota новым генеральным директором назначен Олег Телюков
Бывший руководитель Саид Мунаев, исполняющий обязанности с января по май 2019 года, заступит на должность операционного директора Yota.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено в 14:33
Политика
Трамп объявил о планах встретиться с Путиным
Обновлено в 14:54
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Экономика
В ЦБ РФ объяснили резкий обвал иностранных инвестиций в Россию
По мнению экспертов, сокращение иностранных инвестиций в экономику России в виде вложений в отечественные долговые инструменты и участия в капитале российских компаний — фактор, который ограничивает повышение потенциала экономического роста.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Савченко заявила, что Порошенко «дал армии носки, но украл танки»
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, говоря о хищениях в оборонной сфере на Украине заявила, что действующий президент Петр Порошенко дал армии носки, но при этом "украл танки".
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Максим Галкин отмечает 18-летие знакомства с Аллой Пугачевой
Максим Галкин подчеркнул, что это произошло 18 лет назад во время танца, и добавил, он с супругой и сейчас продолжает танцевать.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
Обновлено в 13:58
Футбол
«Болонья» в большинстве разгромила «Парму»
«Болонья» на своем поле принимала «Парму» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Обновлено в 14:52
Кино
Глава Каннского кинофестиваля вступился за Алена Делона перед геями и женщинами
Глава Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо был вынужден отстаивать решение организаторов присудить почетную "Пальмовую ветвь" легендарному французскому актеру Алену Делону.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24