Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 годуRT на русском 02:06

с чего всё началось

Бывший глава Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики и экс-командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал о причинах отступления из Славянска и Краматорска.

Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году

Экономика В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Гаджеты Huawei подпала под акции Чтобы поддержать продажи китайской компании, российские ритейлеры уже запустили акции и скидки на продукцию Huawei и ее суббренда Honor.

Политика В России могут ужесточить правила призыва в армию Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.

Политика В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Политика Госпитализирован губернатор Иркутской области Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.

Политика Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.

Происшествия Два человека погибли при торнадо в Оклахоме Крова лишились несколько сотен человек. Погибли два человека, еще 29 получили ранения, информирует ABC.

Политика Коломойский рассказал, кого будет поддерживать на выборах в Раду Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что на грядущих выборах в Верховную раду будет симпатизировать всем партиям, кроме «Блока Петра Порошенко».

Футбол «Спартак» установил клубный антирекорд Московский "Спартак" установил клубный антирекорд по забитым мячам, сообщает "Советский спорт".

Политика В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Настя Каменских призналась Верке Сердючке, что хочет детей Для гостей спела Верка Сердючка (Андрей Данилко). Артист — коллега Каменских по проекту X Factor.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Армия и оружие Любивший отдыхать за границей десантник лишился доступа к гостайне В связи с нарушением порядка выезда за границу офицера наказали, но он обратился с жалобой в суд, пытаясь оспорить объявленный ему строгий выговор, предостережение прокурора и отстранение от гостайны.

Общество Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о "китовой тюрьме" в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю создает высокую вероятность их гибели, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Наука Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет Согласно представленной информации, в ходе испытаний роботу удалось отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti, масса которого составляет 3,3 тонны.

Транспорт Таксистам могут запретить работать сверх нормы Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.

Общество Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.

Общество Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов» В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".

Гаджеты В Windows прекратили работать с Huawei Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.

Футбол Гасперини: «„Аталанта“ достойно выступит в Лиге чемпионов» Рулевой "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход своей команды в Лигу чемпионов.