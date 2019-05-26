Армия и оружие
Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 годуRT на русском 02:06
Бывший глава Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики и экс-командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал о причинах отступления из Славянска и Краматорска.
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с чего всё началось
Бывший командующий армией Донецкой народной республики Игорь Стрелков в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал, что летом 2014 года войскам ДНР не хватало вооружения.Телеканал 360°01:19
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