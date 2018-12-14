Общество

Экс-глава «Магнита» стал независимым директором «Азбуки вкуса»
АБН
11:46

Бывший генеральный директор «Магнита» Хачатур Помбухчан вошел в состав совета директоров «Азбуки вкуса» в качестве независимого директора. Об этом в пятницу сообщил представитель «Азбуки вкуса». Новую должность Помбухчан занял в начале ноября, передает РБК.
АБН11:46

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Экс-глава «Магнита» стал независимым директором «Азбуки вкуса»

АБН11:46

Экс-гендиректор «Магнита» планирует войти в состав совета директоров «Азбуки вкуса»

Rambler News Service10:49

Экс-глава «Магнита» вошел в совет директоров «Азбуки вкуса»

РБК09:53

Бывший глава «Магнита» стал одним из руководителей московской «Азбуки вкуса»

Юга.ру11:22

Хачатур Помбухчан вошёл в совет директоров «Азбуки вкуса»

Retailer.ru10:14
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
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