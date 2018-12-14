Общество
Экс-глава «Магнита» стал независимым директором «Азбуки вкуса»
Экс-глава «Магнита» стал независимым директором «Азбуки вкуса»АБН11:46
Бывший генеральный директор «Магнита» Хачатур Помбухчан вошел в состав совета директоров «Азбуки вкуса» в качестве независимого директора. Об этом в пятницу сообщил представитель «Азбуки вкуса». Новую должность Помбухчан занял в начале ноября, передает РБК.
АБН11:46
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Экс-гендиректор «Магнита» планирует войти в состав совета директоров «Азбуки вкуса»
Rambler News Service10:49
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