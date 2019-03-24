Армия и оружие

В МИДе назвали позором бомбежки Югославии НАТОИзвестия 05:10

В Министерстве иностранных дел России (МИД РФ) назвали пятном позора на репутации НАТО бомбардировки Югославии в марте–июне 1999 года. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства, опубликованном в субботу, 23 марта. По мнению МИДа, у НАТО отсутствовали законные основания начать бомбежки.
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Экс-глава МИД Югославии заявил, что бомбардировки силами НАТО были неизбежны

Наша версия05:15

Экс-глава МИД Югославии считает, что агрессия НАТО 1999 года была неизбежной

RT на русском03:48

МИД назвал бомбардировки Югославии «пятном позора» на репутации НАТО

РБКвчера в 07:59

Экс-замглавы МИД России о главных уроках войны в Югославии

Газета.Ruвчера в 09:48

МИД РФ: агрессия НАТО против Югославии навсегда оставила пятно позора на альянсе

Комсомольская правдавчера в 09:20

МИД назвал бомбардировки Югославии «пятном позора» для НАТО

Телеканал 360°вчера в 10:09

МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО

Вести.Ruвчера в 07:36
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УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера проекта 3170

Напомним, что по первоначальным планам компании, под капотом внедорожника проекта «3170» должен был расположиться 2,3-литровый двигатель с отдачей в 170 л.с. Кроме того, модель может получить безальтернативный полный привод.
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Главной причиной, по которой россияне решаются завести второго ребенка, является желание, чтобы первенец не чувствовал себя одиноким.
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Глава российского правительства, узнав о начале бомбардировок, в буквальном смысле развернул свой самолет над Атлантикой и взял новый курс во внешней политике страны, нацеленный на отстаивание национальных интересов.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи

Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Общество

Группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта

Группа The Prodigy пригласила поклонников на похороны Кита Флинта, который умер в начале марта в возрасте 49 лет.
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Общество

На Землю надвигается магнитная буря

Обновлено в 04:06
Спорт

Загитова завершила ЧМ в образе Лары Крофт

Победительница чемпионата мира — 2019 в Сайтаме российская фигуристка Алина Загитова в последний день мирового первенства продемонстрировала показательный номер в образе героини голливудского фильма Лары Крофт.
Обновлено в 05:31
Хоккей

Канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова

Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри оскорбил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за его «птичку» — празднование гола в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ).
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено вчера в 13:17
Авто

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео

Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено 22 марта в 10:56
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Хоккей

«Бостон» вторым в сезоне набрал 100 очков, обыграв «Флориду»

"Бостон" обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НБА - 7:3. 42-летний капиатн "Брюинз" Здено Хара набарл в этой игре 2 (1+1) очка.
Обновлено вчера в 21:46
Футбол

Роналду: Шевченко делает хорошую работу в сборной Украины

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В со сборной Украины.
Обновлено в 01:48
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Футбол

Ван Дейк вспомнил, как написал завещание и посмотрел в глаза смерти

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк вспомнил свои проблемы со здоровьем десятилетней давности.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

В митинге в защиту Байкала в Иркутске приняли участие около 1 тысячи человек

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Транспорт

В столице Индонезии открыли первую в стране линию метрополитена

Президент Индонезии Джоко Видодо открыл в воскресенье в столице первую в стране линию метрополитена, которая связала густонаселенные южные районы Джакарты с центральной частью.
Обновлено в 04:57
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
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В парижском Диснейленде сломанный эскалатор спровоцировал панику

Обновлено в 03:24
Политика

Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке своего убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США и незаконно провозгласившего себя президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо в подготовке плана его убийства.
Обновлено вчера в 22:51
Общество

Авиабомбы времен ВОВ обезвредили в районе Парижа

В районе города Бове к северу от Парижа были обнаружены две авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
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Кино

Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»

Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Подлодка «Старый Оскол» вернулась с учений

В указанных районах моря подводники выполнили учебные задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению морских и береговых целей условного противника.
Обновлено в 05:18
Политика

Гражданам Казахастана не нужно менять документы из-за переименования Астаны

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Медведчук напомнил Порошенко о «космических» ценах на газ для Украины

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Нетаньяху полетел в США благодарить Трампа за Голаны

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Обновлено в 04:37
Хоккей

Михайлов: «Если Ковальчук вернётся в Россию, его можно понять»

Чемпион мира Борис Михайлов дал небольшой комментарий относительно проблем российского форварда Ильи Ковальчука в "Лос-Анджелесе", который не попал в заявочный лист команды в третий раз за четыре встречи НХЛ.
Обновлено в 05:29
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