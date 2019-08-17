с чего всё началось

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Общество На Сочи обрушился залповый ливень На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.

Происшествия Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

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Происшествия Госпитализация не потребовалась врачам из Северодвинска Врачи, которые лечили пострадавших из-за взрыва на военном полигоне под Северодвинском, избежали госпитализации.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Культура Netflix снимет мультсериал о шпионе Элвисе Пресли Американский поставщик фильмов и сериалов Netflix снимет комедийный мультсериал Agent King, в котором представит музыканта Элвиса Пресли в роли шпиона.

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Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Происшествия В Китае при взрыве газа в ресторане погибли четыре человека Отмечается, что в результате инцидента погибли четыре посетителя заведения. Еще 16 человек получили ранения разной степени тяжести.

Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Происшествия Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.

Футбол Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит» В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.

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Авто Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4 Японская компания Toyota готовит к дебюту новый кроссовер Wildlander, созданный на базе Toyota RAV4.

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