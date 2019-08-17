Политика

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше ТрампаRT на русском 01:38

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось
"Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы", — заявил Ведрин в интервью газете Figaro
.
РИА Новостивчера в 22:34

Подробнее о событии

В Европе призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

URA.Ru01:31

Улучшить отношения с Россией раньше Трампа призвали во Франции

Газета.Ru05:28

Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа

РИА Новостивчера в 22:34

Европу призвали восстановить отношения с Россией быстрее США

РЕН ТВ02:05

Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

Известия00:20

Экс-глава МИД Франции посоветовал успеть наладить отношения с РФ раньше Трампа

Life.ruвчера в 23:42

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

RT на русском01:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы

Обновлено в 06:44
Общество

На Сочи обрушился залповый ливень

На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Обновлено в 04:09
Происшествия

Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства

Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Футбол

Дамир Юсупов сделает первый удар по мячу на матче «Урала»

Обновлено вчера в 07:23
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Культура

Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Кино

Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино

Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Госпитализация не потребовалась врачам из Северодвинска

Врачи, которые лечили пострадавших из-за взрыва на военном полигоне под Северодвинском, избежали госпитализации.
Обновлено в 07:32
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Культура

Netflix снимет мультсериал о шпионе Элвисе Пресли

Американский поставщик фильмов и сериалов Netflix снимет комедийный мультсериал Agent King, в котором представит музыканта Элвиса Пресли в роли шпиона.
Обновлено в 07:17
Гаджеты

Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»

Последний год оказался не самым успешным для производителя видеокарт NVIDIA.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль

Обновлено в 04:26
Происшествия

Переговоры пилотов А321 могли опубликовать любители

Обновлено в 05:35
Политика

В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма

На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Мародеры разбирают по частям экстренно севший в поле самолет

Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Футбол

«Зенит» потерял Малкома и Дриусси

Обновлено в 07:55
Происшествия

В Китае при взрыве газа в ресторане погибли четыре человека

Отмечается, что в результате инцидента погибли четыре посетителя заведения. Еще 16 человек получили ранения разной степени тяжести.
Обновлено в 04:37
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ

Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Футбол

Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»

В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Транспорт

Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк

Вместе с губернатором сюда прибыли участники российского байкерского движения "Ночные волки" во главе с Александром Залдостановым, которого большинство знают под псевдонимом Хирург, а также митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Обновлено в 02:07
Экономика

Алтайские фермеры получат 500 млн господдержки в ближайшие пять лет

Средства направят до 2024 года по федеральному проекту Алтайский край получит 500 млн рублей до 2024 года по федеральному проекту на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 07:51
Авто

Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4

Японская компания Toyota готовит к дебюту новый кроссовер Wildlander, созданный на базе Toyota RAV4.
Обновлено в 04:08
Экономика

Эксперты оценили, как непогода повлияет на урожай зерна в России

Урожай зерновых культур в России будет минимум не ниже, чем в 2018 году, несмотря на непогоду, которая привела к введению в ряде регионов страны чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме

Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено вчера в 05:44
Космос

«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Обновлено 14 августа в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное