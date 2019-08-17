с чего всё началось

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Политика Глава МИД Польши считает, что войска США помогут в сдерживании России «Россия, если увидит присутствие международных войск в Польше, дважды подумает об использовании военных средств», — добавил Чапутович.

Общество В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.

Происшествия Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.

Армия и оружие Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Космос Все живое исчезнет: названа точная дата конца света Известный ученый, советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов назвал дату конца света.

Политика «Яндекс» назвал сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» слухами "Яндекс" назвал сообщения о закрытии своего новостного агрегатора слухами. "Мы слухи не комментируем", — заявил представитель компании РБК.

Политика Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».

Здоровье Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.

Культура Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Футбол СМИ: Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло» Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заблокировал переход аргентинского защитника Эммануэля Мамманы в итальянский «Сассуоло».

Происшествия На Украине задержали сбежавшего при экстрадиции израильтянина 15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.

Политика Захарова напомнила Болтону, как США воруют российскую дипсобственность Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на слова советника президента США Джона Болтона о том, что Россия якобы украла технологии гиперзвукового оружия у Соединённых Штатов.

Интернет В Twitter вновь случайно слили пользовательские данные по iOS-сети В Twitter вновь возникла проблема, специалисты данного сервиса случайно слили пользовательские данные по iOS-сети, предоставив доступ к аккаунтам своему партнеру, являющемуся третьей стороной.

Происшествия СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.

Шоу-бизнес Светлана Лобода станцевала на столе ресторана в Монако Напомним, что певица выступала в Монако в рамках фестиваля Russian Music. Лобода ранее гастролировала по другим городам Средиземноморья.