Политика

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше ТрампаRT на русском 01:38

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось
"Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику (в отношения — ред.) между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы", — заявил Ведрин в интервью газете Figaro
.
РИА Новостивчера в 22:34

Подробнее о событии

Экс-глава МИД Франции посоветовал успеть наладить отношения с РФ раньше Трампа

Life.ruвчера в 23:42

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

RT на русском01:38

Европу призвали восстановить отношения с Россией быстрее США

РЕН ТВ02:05

Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

Известия00:20

В Европе призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

URA.Ru01:31

Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа

Газета.Ruвчера в 23:10

Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа

РИА Новостивчера в 22:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Кино

На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»

Обновлено вчера в 06:54
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Обновлено вчера в 22:09
Политика

Глава МИД Польши считает, что войска США помогут в сдерживании России

«Россия, если увидит присутствие международных войск в Польше, дважды подумает об использовании военных средств», — добавил Чапутович.
Обновлено вчера в 23:07
Общество

В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны

По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета

Обновлено 15 августа в 15:02
Происшествия

Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила

Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу

Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Космос

Все живое исчезнет: названа точная дата конца света

Известный ученый, советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов назвал дату конца света.
Обновлено в 00:43
Происшествия

При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек

Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Обновлено в 03:01
Политика

«Яндекс» назвал сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» слухами

"Яндекс" назвал сообщения о закрытии своего новостного агрегатора слухами. "Мы слухи не комментируем", — заявил представитель компании РБК.
Обновлено вчера в 15:45
Космос

Роскосмос разработал способ маскировки спутников

Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

В Воронеже разыскивают женщину, которая подбросила младенца в храм

Обновлено вчера в 10:27
Политика

Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай

Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено 15 августа в 02:40
Общество

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации

Обновлено вчера в 16:57
Здоровье

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Дарья Мороз показала неприличный жест представителям «желтой прессы»

Дарья Мороз показала в своем Instagram-аккаунте неприличный жест представителям "желтой прессы".
Обновлено в 02:25
Экономика

Татарстан направит на нацпроект «Жилье и городская среда» 5,6 млрд руб

Обновлено вчера в 09:01
Культура

Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол

СМИ: Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заблокировал переход аргентинского защитника Эммануэля Мамманы в итальянский «Сассуоло».
Обновлено в 02:48
Происшествия

На Украине задержали сбежавшего при экстрадиции израильтянина

15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.
Обновлено в 03:21
Политика

Захарова напомнила Болтону, как США воруют российскую дипсобственность

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на слова советника президента США Джона Болтона о том, что Россия якобы украла технологии гиперзвукового оружия у Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 10:42
Здоровье

Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды

Обновлено вчера в 09:36
Интернет

В Twitter вновь случайно слили пользовательские данные по iOS-сети

В Twitter вновь возникла проблема, специалисты данного сервиса случайно слили пользовательские данные по iOS-сети, предоставив доступ к аккаунтам своему партнеру, являющемуся третьей стороной.
Обновлено в 00:55
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес

Светлана Лобода станцевала на столе ресторана в Монако

Напомним, что певица выступала в Монако в рамках фестиваля Russian Music. Лобода ранее гастролировала по другим городам Средиземноморья.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное