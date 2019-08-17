Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше ТрампаRT на русском 01:38
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
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с чего всё началось
"Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику (в отношения — ред.) между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы", — заявил Ведрин в интервью газете Figaro.РИА Новостивчера в 22:34
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Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено вчера в 06:54
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Глава МИД Польши считает, что войска США помогут в сдерживании России
«Россия, если увидит присутствие международных войск в Польше, дважды подумает об использовании военных средств», — добавил Чапутович.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны
По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу
Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Космос
Все живое исчезнет: названа точная дата конца света
Известный ученый, советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов назвал дату конца света.
Обновлено в 00:43
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Обновлено в 03:01
Политика
«Яндекс» назвал сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» слухами
"Яндекс" назвал сообщения о закрытии своего новостного агрегатора слухами. "Мы слухи не комментируем", — заявил представитель компании РБК.
Обновлено вчера в 15:45
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
В Воронеже разыскивают женщину, которая подбросила младенца в храм
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено 15 августа в 02:40
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Здоровье
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала неприличный жест представителям «желтой прессы»
Дарья Мороз показала в своем Instagram-аккаунте неприличный жест представителям "желтой прессы".
Обновлено в 02:25
Экономика
Татарстан направит на нацпроект «Жилье и городская среда» 5,6 млрд руб
Обновлено вчера в 09:01
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
СМИ: Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заблокировал переход аргентинского защитника Эммануэля Мамманы в итальянский «Сассуоло».
Обновлено в 02:48
Происшествия
На Украине задержали сбежавшего при экстрадиции израильтянина
15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.
Обновлено в 03:21
Политика
Захарова напомнила Болтону, как США воруют российскую дипсобственность
Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на слова советника президента США Джона Болтона о том, что Россия якобы украла технологии гиперзвукового оружия у Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 10:42
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Обновлено вчера в 09:36
Интернет
В Twitter вновь случайно слили пользовательские данные по iOS-сети
В Twitter вновь возникла проблема, специалисты данного сервиса случайно слили пользовательские данные по iOS-сети, предоставив доступ к аккаунтам своему партнеру, являющемуся третьей стороной.
Обновлено в 00:55
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Светлана Лобода станцевала на столе ресторана в Монако
Напомним, что певица выступала в Монако в рамках фестиваля Russian Music. Лобода ранее гастролировала по другим городам Средиземноморья.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18