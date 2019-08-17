Политика

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше ТрампаRT на русском 01:38

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
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с чего всё началось
"Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы", — заявил Ведрин в интервью газете Figaro
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РИА Новостивчера в 22:34

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Европу призвали восстановить отношения с Россией быстрее США

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Улучшить отношения с Россией раньше Трампа призвали во Франции

Газета.Ru05:28

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В Европе призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

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Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

Известия00:20

Экс-глава МИД Франции посоветовал успеть наладить отношения с РФ раньше Трампа

Life.ruвчера в 23:42

Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа

РИА Новостивчера в 22:34
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины восьми миллиардов долларов

Пятый президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов (532 миллиарда рублей).
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Перми автобус с пассажирами врезался в здание

На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.
Обновлено в 09:57
Финансы

Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте

Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Общество

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
Обновлено в 01:56
Футбол

Ерохин сыграет с первых минут против «Ахмата»

Обновлено в 10:50
Технологии

«Магнит» тестирует технологию оплаты по лицу

Ранее сообщалось, что что Сбербанк планирует внедрить технологию оплаты покупок с использованием биометрических данных, в частности отпечатка пальца или изображения лица.
Обновлено вчера в 11:28
Политика

ЕС призвал власти Гонконга отказаться от насилия к протестующим

Критически важно, чтобы власти проявляли сдержанность, отказались от насилия и приняли срочные меры для деэскалации обстановки, — цитирует Могерини ТАСС.
Обновлено в 08:45
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 03:11
Происшествия

Ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика

Пятилетний мальчик госпитализирован после того, как выпал из вагончика аттракциона "Детский паровозик" и попал ему под колеса.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Обновлено в 09:20
Хоккей

Хоккеист Барбашёв привёз Кубок Стэнли в Москву

Российский хоккеист Иван Барбашёв привёз в Москву Кубок Стэнли, который завоевал в прошлом сезоне вместе с «Сент-Луисом».
Обновлено в 05:13
Происшествия

Полицейский напал на кандидата в депутаты Петербурга

Полиция выясняет, что привело к проблеме между сотрудником правоохранительных органов и кандидатом в депутаты, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Якутии девушка выжила после падения с 50-метровой скалы

Обновлено в 03:49
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»

25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено в 10:46
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Футбол

Слуцкий согласился взять на стажировку в «Витесс» российского блогера

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий согласился взять на стажировку в клуб российского футбольного блогера Никиту Ковальчука.
Обновлено в 04:22
Политика

Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб человек

По предварительным данным, в ДТП попали пять автомобилей. В результате восемь человек пострадали, один погиб.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Политика

В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Обновлено в 08:41
Происшествия

В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле

Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Экономика

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей

Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Обновлено вчера в 07:57
Здоровье

Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе

В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа в ответ на запуск ракеты

Обновлено в 01:57
Политика

В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17

Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Муж бывшей подопечной Виктора Дробыша отбирает у нее машину за 20 миллионов рублей

Обновлено в 09:00
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие

Северный флот провел учения в Арктике

Обновлено в 06:59
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