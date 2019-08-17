Политика

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше ТрампаRT на русском 01:38

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
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с чего всё началось
"Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику (в отношения — ред.) между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы", — заявил Ведрин в интервью газете Figaro
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В Европе призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

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Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

RT на русском01:38

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Газета.Ruвчера в 23:10

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РЕН ТВ02:05
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Обновлено вчера в 15:33
Политика

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Армия и оружие

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Первые симптомы рака кожи назвала заболевшая женщина из Канады

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