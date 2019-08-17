с чего всё началось

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Происшествия Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.

Происшествия СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.

Авто Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».

Происшествия В доме родственника Атамбаева нашли крупную сумму денег Крупная сумма денег обнаружена в доме родственника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в ходе обыска, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел Киргизии.

Происшествия Украинские силовики поймали сбежавшего наркобарона Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона Амоса Дова Сильвера.

Происшествия Повышение радиационного фона в Северодвинске объяснили в Росгидромете Повышение радиационного фона было зафиксировано в шести точках в Архангельской области 8 августа в полдень по московскому времени.

Армия и оружие Заместители министров обороны России и ЮАР обсудили ВТС «В ходе встречи состоялось обсуждение проектов военного и военно-технического сотрудничества, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте», — приводит РИА Новости заявление Минобороны.

Армия и оружие Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Футбол Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло» Защитник Зенита Эммануэль Маммана не перейдет в Сассуоло и останется в клубе, сообщает TyC Sports.

Армия и оружие Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.

Энергетика Rystad Energy: За пятилетку «Газпром» увеличил добычу больше всех в мире Российский гигант "Газпром" нарастил добычу больше всех в мире, оставив далеко позади китайских конкурентов и американские сланцевые компании.

Политика Глава МИД Польши объяснил размещение войск США «сдерживанием» России Размещение американских войск в Польше окажет важную роль в сдерживании России, заявил глава польского МИДа Яцек Чапутович.

Происшествия В Ульяновске скончался второй отравившийся подсолнечным маслом В Ульяновске скончался второй человек после отравления подсолнечным маслом.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Общество Секс-скандал с Доминго: в Испании напомнили о презумпции невиновности Министр напомнил, что в правовой системе существует понятие презумпции невиновности, поэтому человек не может считаться виновным, пока не доказано обратное.

Армия и оружие Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).