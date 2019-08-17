Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше ТрампаRT на русском 01:38
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
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с чего всё началось
"Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику (в отношения — ред.) между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы", — заявил Ведрин в интервью газете Figaro.РИА Новостивчера в 22:34
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Общество
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске
Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 04:39
Авто
Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:35
Происшествия
В доме родственника Атамбаева нашли крупную сумму денег
Крупная сумма денег обнаружена в доме родственника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в ходе обыска, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел Киргизии.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Украинские силовики поймали сбежавшего наркобарона
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона Амоса Дова Сильвера.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Повышение радиационного фона в Северодвинске объяснили в Росгидромете
Повышение радиационного фона было зафиксировано в шести точках в Архангельской области 8 августа в полдень по московскому времени.
Обновлено вчера в 12:57
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено вчера в 06:54
Армия и оружие
Заместители министров обороны России и ЮАР обсудили ВТС
«В ходе встречи состоялось обсуждение проектов военного и военно-технического сотрудничества, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте», — приводит РИА Новости заявление Минобороны.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число въехавших в РФ трудовых мигрантов
Погранслужба ФСБ впервые опубликовала статистику по гражданам, въезжающим в страну с целью работы.
Обновлено вчера в 06:01
Футбол
«Бавария» и «Барселона» договорились о переходе полузащитника Коутиньо
Обновлено вчера в 19:13
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
Защитник Зенита Эммануэль Маммана не перейдет в Сассуоло и останется в клубе, сообщает TyC Sports.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Энергетика
Rystad Energy: За пятилетку «Газпром» увеличил добычу больше всех в мире
Российский гигант "Газпром" нарастил добычу больше всех в мире, оставив далеко позади китайских конкурентов и американские сланцевые компании.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Глава МИД Польши объяснил размещение войск США «сдерживанием» России
Размещение американских войск в Польше окажет важную роль в сдерживании России, заявил глава польского МИДа Яцек Чапутович.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
В Ульяновске скончался второй отравившийся подсолнечным маслом
В Ульяновске скончался второй человек после отравления подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
Обновлено в 03:53
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено вчера в 17:15
Футбол
Валерий Карпин заснул на премьере фильма Квентина Тарантино
Обновлено в 02:18
Авто
В России разрешили использовать автономера компактного размера
Обновлено в 00:54
Хоккей
Барбашев привез Кубок Стэнли в Москву
Обновлено в 03:56
Общество
Секс-скандал с Доминго: в Испании напомнили о презумпции невиновности
Министр напомнил, что в правовой системе существует понятие презумпции невиновности, поэтому человек не может считаться виновным, пока не доказано обратное.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР
Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08