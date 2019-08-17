с чего всё началось

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Происшествия В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.

Происшествия МАК расшифровал «черные ящики» севшего на кукурузное поле А321 Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали «черные ящики» самолета А321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле.

Происшествия В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Здоровье Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.

Происшествия СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Происшествия Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.

Авто Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4 Компания Toyota готовится представить новый паркетник Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Экономика Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Транспорт Главный российский байкер Хирург оценил кузбасский автобан В субботу, 17 августа, колонна мотоциклистов, которую возглавили губернатор области Сергей Цивилев и лидер российского байкерского движения "Ночные волки" Хирург, отправилась в мотопробег по новому участку трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.

Общество К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей «Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.

Общество Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных В сообщении отмечается, что «подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей».

Происшествия Активиста «Бессрочного протеста» задержали в Петербурге Полицейские задержали на выходе из дома в Петербурге сторонника «Бессрочного протеста» Сергея Беляева.

Культура Netflix анонсировал сериал с Элвисом Пресли в роли шпиона Стриминговый сервис Netflix выпустит анимационный сериал о музыканте Элвисе Пресли Agent King. Автором сценария станет Майк Арнольд.

Кино Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.

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Происшествия На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции Служба безопасности Украины поймала гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который сбежал из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль, задержаны три сотрудника, подозреваемых в помощи при организации побега, сообщила пресс-служба ведомства.

Общество Транспортные карты запретят пополнять наличными Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.

Футбол «Спартак» подписал контракт с грузинским нападающим Кутателадзе Московский "Спартак" подписал контракт с грузинским форвардом Николозом Кутателадзе, сообщается на сайте футбольного клуба.