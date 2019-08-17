с чего всё началось

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Происшествия Выхода нет. Почему А321 взлетел, несмотря на птиц Птицы летать не перестали от того, что он предупредил. Ни у диспетчера, ни у пилота ничего такого нет.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Энергетика Bloomberg узнало о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках Санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы оказались на руку российским нефтяным компаниям.

Футбол Командир аварийно севшего А321 открыл футбольный матч «Урал» - «Крылья» Командир аварийно севшего самолета А321 в Подмосковье, ударив по мячу, открыл футбольный матч в Екатеринбурге между клубом "Урал" и самарскими "Крыльями Советов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФК "Урал".

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Авто Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4 Японская компания Toyota готовит к дебюту новый кроссовер Wildlander, созданный на базе Toyota RAV4.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Происшествия Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.

Происшествия Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.

Происшествия Второго пилота севшего в поле самолета А321 выписали из больницы Второго пилота самолета Airbus А321, который совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье, Георгия Мурзина выписали из больницы.

Футбол «Спартак» близок к покупке Тамеза Как сообщает "Спорт-Экспресс", клубы начали переговоры о покупке "Спартаком" французского игрока.

Политика Эксперты раскритиковали открытое письмо политологов против «репрессий» В социальных сетях набирает популярность открытое письмо российских политологов, которые призывают к «началу всероссийской гражданской кампании против политических репрессий».

Гаджеты Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7% Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.

Армия и оружие В память о героях Курской битвы в Перми возложат цветы 23 августа, в День воинской славы России, в Перми вспомнят 76-ю годовщину со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

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Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Армия и оружие Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.