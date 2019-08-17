Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше ТрампаRT на русском 01:38
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
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с чего всё началось
"Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы", — заявил Ведрин в интервью газете Figaro.РИА Новостивчера в 22:34
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:35, Ашберн
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Обновлено в 03:35
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Выхода нет. Почему А321 взлетел, несмотря на птиц
Птицы летать не перестали от того, что он предупредил. Ни у диспетчера, ни у пилота ничего такого нет.
Обновлено в 07:49
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
Обновлено вчера в 04:13
Футбол
Крицюк выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Тамбовом»
Матч пройдет 17 августа, начало - 16:30 мск.
Обновлено в 08:29
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Энергетика
Bloomberg узнало о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках
Санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы оказались на руку российским нефтяным компаниям.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
В Перми автобус врезался в здание
Обновлено в 09:16
Футбол
Командир аварийно севшего А321 открыл футбольный матч «Урал» - «Крылья»
Командир аварийно севшего самолета А321 в Подмосковье, ударив по мячу, открыл футбольный матч в Екатеринбурге между клубом "Урал" и самарскими "Крыльями Советов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФК "Урал".
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
Игры
Первая альфа нового Microsoft Flight Simulator выйдет в сентябре
Обновлено вчера в 13:25
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Японская компания Toyota готовит к дебюту новый кроссовер Wildlander, созданный на базе Toyota RAV4.
Обновлено в 04:08
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Общество
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Второго пилота севшего в поле самолета А321 выписали из больницы
Второго пилота самолета Airbus А321, который совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье, Георгия Мурзина выписали из больницы.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Спартак» близок к покупке Тамеза
Как сообщает "Спорт-Экспресс", клубы начали переговоры о покупке "Спартаком" французского игрока.
Обновлено 14 августа в 15:58
Политика
Эксперты раскритиковали открытое письмо политологов против «репрессий»
В социальных сетях набирает популярность открытое письмо российских политологов, которые призывают к «началу всероссийской гражданской кампании против политических репрессий».
Обновлено в 08:50
Кино
На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix.
Обновлено в 06:51
Гаджеты
Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7%
Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
В память о героях Курской битвы в Перми возложат цветы
23 августа, в День воинской славы России, в Перми вспомнят 76-ю годовщину со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
Обновлено вчера в 00:59
Футбол
Арсенал — Бернли 2:1
В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
В Подмосковье создана комиссия для проверки свалки около Жуковского
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова Куракина, свалку уберут в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:02