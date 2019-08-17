Политика

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше ТрампаRT на русском 01:38

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
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с чего всё началось
"Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы", — заявил Ведрин в интервью газете Figaro
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РИА Новостивчера в 22:34

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Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

Известия00:20

Улучшить отношения с Россией раньше Трампа призвали во Франции

Газета.Ru05:28

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

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Европу призвали восстановить отношения с Россией быстрее США

РЕН ТВ02:05

В Европе призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

URA.Ru01:31

Экс-глава МИД Франции посоветовал успеть наладить отношения с РФ раньше Трампа

Life.ruвчера в 23:42

Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа

РИА Новостивчера в 22:34
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:35, Ашберн
Общество

Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей

Обновлено в 03:35
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы

Обновлено в 06:44
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Выхода нет. Почему А321 взлетел, несмотря на птиц

Птицы летать не перестали от того, что он предупредил. Ни у диспетчера, ни у пилота ничего такого нет.
Обновлено в 07:49
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
Обновлено вчера в 04:13
Футбол

Крицюк выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Тамбовом»

Матч пройдет 17 августа, начало - 16:30 мск.
Обновлено в 08:29
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Энергетика

Bloomberg узнало о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках

Санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы оказались на руку российским нефтяным компаниям.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия

В Перми автобус врезался в здание

Обновлено в 09:16
Футбол

Командир аварийно севшего А321 открыл футбольный матч «Урал» - «Крылья»

Командир аварийно севшего самолета А321 в Подмосковье, ударив по мячу, открыл футбольный матч в Екатеринбурге между клубом "Урал" и самарскими "Крыльями Советов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФК "Урал".
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Политика

Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено 15 августа в 10:10
Игры

Первая альфа нового Microsoft Flight Simulator выйдет в сентябре

Обновлено вчера в 13:25
Авто

Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4

Японская компания Toyota готовит к дебюту новый кроссовер Wildlander, созданный на базе Toyota RAV4.
Обновлено в 04:08
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Общество

«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве

Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области

Обновлено в 04:45
Происшествия

Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ

Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Зеленский лично проконтролирует расследование пожара в отеле Одессы

Обновлено в 06:46
Происшествия

Второго пилота севшего в поле самолета А321 выписали из больницы

Второго пилота самолета Airbus А321, который совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье, Георгия Мурзина выписали из больницы.
Обновлено в 08:56
Футбол

«Спартак» близок к покупке Тамеза

Как сообщает "Спорт-Экспресс", клубы начали переговоры о покупке "Спартаком" французского игрока.
Обновлено 14 августа в 15:58
Политика

Эксперты раскритиковали открытое письмо политологов против «репрессий»

В социальных сетях набирает популярность открытое письмо российских политологов, которые призывают к «началу всероссийской гражданской кампании против политических репрессий».
Обновлено в 08:50
Кино

На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»

Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix.
Обновлено в 06:51
Гаджеты

Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7%

Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

В память о героях Курской битвы в Перми возложат цветы

23 августа, в День воинской славы России, в Перми вспомнят 76-ю годовщину со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
Обновлено вчера в 00:59
Футбол

Арсенал — Бернли 2:1

В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия

В Подмосковье создана комиссия для проверки свалки около Жуковского

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова Куракина, свалку уберут в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:02
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