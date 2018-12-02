Политика
Бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что власти Украины пытались втянуть Германию в войну после инцидента в Керченском проливе.
Коммерсантъ02:13
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Думаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать.
— Зигмар Габриэль, немецкий политикТелеканал 360° вчера в 23:19
с чего всё началось
Как он заявил в интервью немецкому телеканалу N-TV, отвечая на вопрос об инциденте в Керченском проливе, Германия не должна позволить Киеву втянуть себя в войну.ТК Звезда00:45
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