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Бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что власти Украины пытались втянуть Германию в войну после инцидента в Керченском проливе.

Экс-глава МИД ФРГ обвинил Киев в попытках втянуть Берлин в войну

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