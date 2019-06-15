Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбуРИА Новости 11:22

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу. По словам Кнайсль, идея позвать на свадьбу российского лидера пришла ей в голову в июне 2018 года во время его визита в Вену.
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 Кнайсль, в прошлом году она принимала участие в церемонии открытия выставки Музея истории искусств в Вене, где также присутствовали президент Австрии Александр Ван дер Беллен и Владимир Путин.
RT на русском09:35

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Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Газета.Ru13:37

Экс-глава МИД Австрии раскрыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

РЕН ТВ06:51

Кнайсль раскрыла детали приглашения Путина на свою свадьбу

RT на русском09:35

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свою свадьбу

РБК08:43

Кнайсль рассказала, как предложила Путину «нечто забавное»

Вести.Ru06:59

Экс-глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свою свадьбу

ТАСС06:53

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

РИА Новости11:22
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Общество

В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает что причиной «утечки мозгов» из России являются просчёты с патриотическим воспитанием в школах, об этом 15 июня он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 16:07
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Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Обновлено в 16:22
Экономика

В международный список Forbes вошли 57 индийских компаний

Журнал Forbes составил список 2000 крупнейших публичных компаний в мире, в который вошли 57 индийских фирм.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

Обновлено в 11:12
Происшествия

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала подросшую дочь

Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Общество

Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца

Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-на», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено в 15:15
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД

Появились кадры с места массового ДТП на МКАД. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. На записи видно, что один из автомобилей перевернулся.
Обновлено в 13:01
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Политика

Пушков прокомментировал слова Шрёдера о Крыме

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай

Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Начальника территориального ФОМС в Карачаево-Черкесии ранили ножом

Неизвестный ударил ножом начальника территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Карачаево-Черкесии Айдемира Джанкезова, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 13:28
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
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Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS

Обновлено в 17:21
Футбол

Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Обновлено в 12:55
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Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии

Обновлено вчера в 20:40
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 09:12
Футбол

Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»

Даже сам Маурицио не знает, когда это произойдет.
Обновлено в 17:09
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Кино

Юлия Пересильд зажгла на «Кинотавре»

Юлия Пересильд зажгла на "Кинотавре" В рамках основной конкурсной программы в пятницу, 14 июня, на "Кинотавре" прошел премьерный показ фильма "Sheena667".
Обновлено в 04:41
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Происшествия

На Украине обнаружили незаконный трубопровод из России

На Украине в Луганской области пресечена незаконная переправка горюче-смазочных материалов с территории России, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:15
Происшествия

Глава пензенского Следкома проведет прием граждан в Чемодановке

Предварительная регистрация осуществляется по телефону: 8 (8412) 36-17-02 (необходимо указать информацию о существе вопроса, который гражданин хочет задать главе регионального Следкома).
Обновлено в 04:21
Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Политика

Соболь поблагодарила Федермессер за отказ баллотироваться в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь поблагодарила основателя фонда «Вера» Анну Федермессер за то, что та отказалась участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 05:32
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Карин Кнайсль
Австрийский дипломат
Австрийский дипломат, журналист и политик, министр иностранных дел Австрии с 2017 года.
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