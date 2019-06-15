Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбуРИА Новости 11:22

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу. По словам Кнайсль, идея позвать на свадьбу российского лидера пришла ей в голову в июне 2018 года во время его визита в Вену.
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 Кнайсль, в прошлом году она принимала участие в церемонии открытия выставки Музея истории искусств в Вене, где также присутствовали президент Австрии Александр Ван дер Беллен и Владимир Путин.
RT на русском09:35

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Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

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Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

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Экс-глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свою свадьбу

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Экс-глава МИД Австрии раскрыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

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Австрийский дипломат
Австрийский дипломат, журналист и политик, министр иностранных дел Австрии с 2017 года.
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