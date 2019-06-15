Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбуРИА Новости 11:22

с чего всё началось

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу. По словам Кнайсль, идея позвать на свадьбу российского лидера пришла ей в голову в июне 2018 года во время его визита в Вену.

Происшествия Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.

Политика В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».

Музыка Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым» Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Общество Американка показала кота с огромными лишними пальцами Лишние пальцы на передних лапах кота настолько большие, что напоминают еще одну лапу.

Футбол Глушаков обратился к фанатам «Спартака» Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Ребенок попал в реанимацию после катания на карте в Подмосковье Ребенок пострадал во время катания на карте в Пушкинском городском округе.

Политика Пушков прокомментировал слова Шрёдера о Крыме Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях.

Технологии На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».

Происшествия Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК Дела об убийстве в массовой драке жителя Чемодановки передали из Пензенской области в Главное следственное управление СК.

Авто Почему дорожают автомобили с пробегом Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.

Шоу-бизнес Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Жанны Фриске Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» заявила, что действия телеведущего Дмитрия Шепелева, который не дает видеться родным с сыном Жанны Фриске Платоном, лишены какой-либо логики.

Гаджеты Слухи приписывают AMD намерения выпустить в этом году 7-нм гибридные процессоры Если AMD только в июле позволит настольным гибридным процессорам Picasso обосноваться в лиге 12-нм продуктов, то четыре месяца до анонса 7-нм гибридных процессоров — это слишком короткий интервал.

Общество Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах» Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».

Политика Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.

Происшествия SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

Общество Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.

Политика NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему Со ссылкой на неназванные источники, издание утверждает, что в последнее время США усилила развертывание киберинструментов для внедрения в энергосистему России.