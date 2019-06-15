Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбуГазета.Ru 07:08
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль. На торжественном мероприятии российский лидер произнес тост по-немецки и станцевал с министром.
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с чего всё началось
Как отметила Кнайсль, в прошлом году она принимала участие в церемонии открытия выставки Музея истории искусств в Вене, где также присутствовали президент Австрии Александр Ван дер Беллен и Владимир Путин.RT на русском09:35
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Умер режиссер Франко Дзеффирелли
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Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
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Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Общество
Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч
ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.
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Первая леди Башкирии раскритиковала Радика Юльякшина
Супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина.
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Происшествия
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Глава федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала, из-за чего мог возникнуть конфликт между жителями пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Два взрыва прогремели в столице Сомали
Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Политика
Зеленский открыл Центр разминирования в Донбассе
Обновлено в 10:41
Культура
В Москву после 20 лет эмиграции вернулся художник Авдей Тер-Оганьян
Поводом для преследования Тер-Оганьяна послужила акция "Юный безбожник", которую художник провёл в декабре 1998 года в Москве на выставке "Арт Манеж-98".
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МАК обнародовал отчет о катастрофе «Суперджета» в Шереметьево
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
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Авто
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Ранее Porsche Boxster 718 Spyder попадался фотошпионам, и, стоит отметить, экстерьер нового поколения отличается от модельного ряда марки.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве
Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:30
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Общество
Познер отреагировал на критику Малышевой за «детей-кретинов»
Одна из передач началась с заставки, где были написаны следующие фразы: «Мой ребенок – идиот» и «Откуда берутся дети-кретины».
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Беглого украинского депутата Онищенко не пустили на выборы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала беглому депутату Верховной Рады Украины Александру Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 10:50
Космос
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Huawei тестирует новую версию прошивки EMUI 10 на базе Android Q
Компания Huawei запустила процесс тестирования новой версии прошивки EMUI 10, функционирующей на базе ОС Android Q, что позволит повысить производительность.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения
Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии ищут преступника, серьезно ранившего ножом директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по КЧР Айдамира Джанкёзова.
Обновлено в 11:11
Футбол
В качестве замены Гильерме «Локо» рассматривает Крицюка и Левашова
В качестве вариантов замены Гильерме (33 года) обсуждались 2 ключевые кандидатуры: Станислав Крицюк ("Краснодар", 28 лет) и Михаил Левашов ("Арсенал", 27 лет).
Обновлено в 08:45
Происшествия
В ДТП в Анталье пострадали туристы из России
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Футбол
Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера
Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера.
Обновлено в 10:40
Энергетика
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Украине грозит чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий
В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".
Обновлено в 10:37
Политика
Из 12 областей Украины поступили запросы на российское гражданство
Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, из 12 областей Украины поступают просьбы об упрощённом получении российского гражданства.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест
Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Рубин» объявил о трансфере украинского футболиста
Обновлено в 11:08
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Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку
Обновлено вчера в 13:13