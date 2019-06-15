Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбуГазета.Ru 07:08

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль. На торжественном мероприятии российский лидер произнес тост по-немецки и станцевал с министром.

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Религия Православные в Хакасии отметят Троицу В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.

Происшествия На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.

Общество Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.

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Происшествия Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке Глава федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала, из-за чего мог возникнуть конфликт между жителями пензенского села Чемодановка с цыганами.

Происшествия Два взрыва прогремели в столице Сомали Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.

Культура В Москву после 20 лет эмиграции вернулся художник Авдей Тер-Оганьян Поводом для преследования Тер-Оганьяна послужила акция "Юный безбожник", которую художник провёл в декабре 1998 года в Москве на выставке "Арт Манеж-98".

Политика Водная блокада Крыма ударила по Украине Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Авто Porsche опубликовала тизер нового Boxster 718 Spyder Ранее Porsche Boxster 718 Spyder попадался фотошпионам, и, стоит отметить, экстерьер нового поколения отличается от модельного ряда марки.

Происшествия Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Трамп поведал об НЛО и обвале рынка Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).

Общество Познер отреагировал на критику Малышевой за «детей-кретинов» Одна из передач началась с заставки, где были написаны следующие фразы: «Мой ребенок – идиот» и «Откуда берутся дети-кретины».

Политика Беглого украинского депутата Онищенко не пустили на выборы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала беглому депутату Верховной Рады Украины Александру Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Космос Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.

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Происшествия Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии ищут преступника, серьезно ранившего ножом директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по КЧР Айдамира Джанкёзова.

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Происшествия Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.