Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбуГазета.Ru 07:08
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль. На торжественном мероприятии российский лидер произнес тост по-немецки и станцевал с министром.
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с чего всё началось
Как отметила Кнайсль, в прошлом году она принимала участие в церемонии открытия выставки Музея истории искусств в Вене, где также присутствовали президент Австрии Александр Ван дер Беллен и Владимир Путин.RT на русском09:35
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Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
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AirPods второго поколения провалились в продаже
Продажи второго поколения AirPods оказались хуже, чем ожидали эксперты.
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами
В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика
ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
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Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Политика
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В субботу, 15 июня, в Мариуполе состоялся парад в честь пятой годовщины оккупации города украинскими боевиками.
Обновлено в 07:30
Происшествия
На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России
Сотрудники СБУ обнаружили оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 09:35
Спорт
Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США у Шпильбанда
Обновлено в 08:54
Авто
«Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии
«Мазда Соллерс» приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
В качестве замены Гильерме «Локо» рассматривает Крицюка и Левашова
В качестве вариантов замены Гильерме (33 года) обсуждались 2 ключевые кандидатуры: Станислав Крицюк ("Краснодар", 28 лет) и Михаил Левашов ("Арсенал", 27 лет).
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский снова объявился на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз приехал на Донбасс.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Москве задержали актёра из «Универа»
Обновлено в 02:21
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica.
Обновлено в 08:03
Политика
Экс‐канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве
Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Музыка
Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:37
Транспорт
В Петербурге установят почти 600 новых остановок
Порядка 590 остановок для общественного транспорта организуют в Петербурге, рассказал замдиректора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий в интервью «Фонтанке».
Обновлено в 09:59
Транспорт
Посетителям концерта Muse в Москве рекомендовали заранее приобретать билеты на метро
Посетителям концерта рок-группы Muse, который состоится вечером в субботу в спорткомплексе "Лужники", рекомендовали заранее покупать билеты на поездку в метро, чтобы не создавать очередей после завершения концерта, об этом сообщается в Twitter столичной подземки.
Обновлено в 10:02
Музыка
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Обновлено в 07:29
Происшествия
Подозреваемого в убийстве матери сына экс-хоккеиста доставили в суд
Подозреваемый в убийстве матери сын бывшего хоккеиста петербургского СКА Максима Соколова был доставлен в суд Всеволожска Ленинградской области, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:43
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Политика
Новак рассказал, возможен ли транзит российского газа через Украины
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что сохранение маршрута транзита российского газа через территорию Украины вовсе не несет каких-либо рисков для проекта «Северный поток — 2». Об этом Новак заявил сегодня, 15 июня, в интервью телеканалу «Россия 1».
Обновлено в 08:44