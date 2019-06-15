Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбуГазета.Ru 07:08

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль. На торжественном мероприятии российский лидер произнес тост по-немецки и станцевал с министром.

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Гаджеты AirPods второго поколения провалились в продаже Продажи второго поколения AirPods оказались хуже, чем ожидали эксперты.

Общество Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.

Происшествия В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.

Экономика ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.

Происшествия На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП "На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.

Политика В Мариуполе прошел парад украинских нацистов к годовщине оккупации города В субботу, 15 июня, в Мариуполе состоялся парад в честь пятой годовщины оккупации города украинскими боевиками.

Происшествия На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России Сотрудники СБУ обнаружили оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.

Авто «Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии «Мазда Соллерс» приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".

Шоу-бизнес Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .

Финансы Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.

Футбол В качестве замены Гильерме «Локо» рассматривает Крицюка и Левашова В качестве вариантов замены Гильерме (33 года) обсуждались 2 ключевые кандидатуры: Станислав Крицюк ("Краснодар", 28 лет) и Михаил Левашов ("Арсенал", 27 лет).

Политика Зеленский снова объявился на Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз приехал на Донбасс.

Религия Православные в Хакасии отметят Троицу В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.

Кино Умер режиссер Франко Дзеффирелли Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica.

Политика Экс‐канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения.

Происшествия Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.

Транспорт В Петербурге установят почти 600 новых остановок Порядка 590 остановок для общественного транспорта организуют в Петербурге, рассказал замдиректора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий в интервью «Фонтанке».

Транспорт Посетителям концерта Muse в Москве рекомендовали заранее приобретать билеты на метро Посетителям концерта рок-группы Muse, который состоится вечером в субботу в спорткомплексе "Лужники", рекомендовали заранее покупать билеты на поездку в метро, чтобы не создавать очередей после завершения концерта, об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

Происшествия Подозреваемого в убийстве матери сына экс-хоккеиста доставили в суд Подозреваемый в убийстве матери сын бывшего хоккеиста петербургского СКА Максима Соколова был доставлен в суд Всеволожска Ленинградской области, сообщает "Советский спорт".

Политика КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.