Экономика
Президентом «Магнита» станет экс-глава «Ленты» Ян ДюннингИнтерфакс 01:47
Ритейлер "Магнит" вводит новую должность: в структуре управления компании появится пост президента, его займет экс-глава "Ленты" Ян Дюннинг, пишет РБК со ссылкой на источники. По информации издания, о назначении может быть объявлено в ближайшее время.
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с чего всё началось
В структуре управления «Магнита» появится новая должность — президента, и ее займет Ян Дюннинг, до этого почти десять лет руководивший конкурентом — сетью «Лента». Об этом РБК рассказал источник, близкий к топ-менеджеру, и это подтвердил собеседник, близкий к компании.РБКвчера в 23:00
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