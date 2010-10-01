Общество
Арендатор.руЭкс-глава L’Oreal Russia запустит в России премиальные чайные бутики
Экс-глава L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето Thes с помощью партнеров займется развитием сети премиальных чайных бутиков Palais Des Thes в России и странах СНГ. В планах компании, запустить при помощи франчайзи чайные бутики во всех городах-миллионниках России.
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Футбол
Сулейманов знает, как «Краснодар» будет играть против «Олимпиакоса»
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Олимпиакоса».
Нева Спорт 08:44
Гаджеты
Google раскрыла дату выхода финальной Android 10
Издание PhoneArena сообщило, что финальная не тестовая версия Android 10 начнёт появляться на смартфонах уже с 3 сентября 2019 года.
Ferra 08:32
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Общество
Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга
Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
REGNUM 06:05
Армия и оружие
Эффектные трюки истребителя Су-57 показали на видео
Жители подмосковного поселка Жуковский наблюдают эффектные полеты российских истребителей.
РЕН ТВ вчера в 06:31
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца
Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.
ТАСС 07:48
Политика
Путин проведет совещание для оценки ситуации в российской экономике
Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, такие встречи необходимы для оценки положения дел в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Футбол
ЦСКА приобретёт двух футболистов до закрытия трансферного окна
Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на этой неделе пополнить свои ряды сразу двумя игроками.
News.ru 01:53
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля.
ТАСС 03:04
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
Происшествия
Лошадь убила мужчину в конноспортивном клубе в Москве
По некоторым данным, погибший Игорь Мантолов работал в клубе «Битца» вахтовым методом. Он приезжал из Бурятии ухаживать за лошадьми.
Говорит Москва 08:22
Происшествия
Поезд из Петербурга в Махачкалу забросали камнями в Чечне
Вестник Кавказа вчера в 14:51
Политика
Председатель правительства Ингушетии подал в отставку
Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 08:17
Армия и оружие
Норвегия признала стратегическое преимущество РФ в Арктике
Дни24 вчера в 12:22
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в столице по итогам семи месяцев
Всего за семь месяцев 2019 года жители российской столицы приобрели 62,5 тыс. новых кроссоверов.
Известия 08:20
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Происшествия
Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Вечерняя Москва 06:44
Общество
Умер старейший подводник России
В Тамбове умер старейший подводник России Юлий Ксюнин, сообщила "Российская газета" со ссылкой на областную администрацию.
РИА Новости 08:06
Политика
В Кремле оценили предложение Трампа вернуть Россию в G8
В Кремле не считают провокацией призыв президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:35
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
BFM.ru 03:01
Общество
Володин призвал не делать из директоров саратовских школ стрелочников
Володин подчеркнул, что на сегодняшний день 64 директора привлекли к административной ответственности за различные нарушения, но они фактически стали заложниками ситуации, когда средств на исполнение требований надзорных ведомств просто не выделили.
Регион 64 08:46
Происшествия
В Boeing допустили возобновление эксплуатации 737 MAX до конца года
Вице-президент по маркетингу американской компании Boeing Рэнди Тинсет заявил, что эксплуатация самолета 737 MAX может быть возобновлена в IV квартале 2019 года.
Известия 06:08
Фигурное катание
Туктамышева поменяла «непонятную» музыку для новой короткой программы
Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева поменяла музыку для своей новой короткой программы, которую она вскоре будет показывать на смотрах сборной России и с которой уже многие ознакомились во время открытой тренировки в Петербурге на минувшей неделе.
78.ru 06:53
Общество
Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире
Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 07:05
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи
Гражданка РФ погибла во время восхождения на вулкан Фудзи в Японии. Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на агентство Киодо.
Российская газета 08:49
Политика
Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора
Газета.Ru 06:24