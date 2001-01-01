Экономика

Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des ThesКоммерсантъ 18:32

2 фото
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes

Коммерсантъ18:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Футбол

Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»

Обновлено в 14:02
Политика

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Здоровье

Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России

Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
Обновлено в 21:26
Финансы

Токийская биржа открылась сильным падением

Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.
Обновлено в 21:42
Происшествия

В Испании столкнулись самолет и вертолет

На испанском острове Майорка погибли семь человек из-за столкновения сверхлегкого самолета и частного вертолета Bell 206 L3.
Обновлено в 12:52
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Кино

Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие»

На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.
Обновлено в 08:11
Авто

Новая генерация Fiat Panda станет электрической

Обновленная итальянская модель Fiat Panda в скором времени получит модификацию с электрической установкой.
Обновлено в 14:10
Общество

Росгвардия изучит проект, который обяжет сотрудников носить номера

Агентство напомнило, что в субботу, 24 августа, сенатор и бывший омбудсмен Владимир Лукин внес в Госдуму России законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции полицейских и сотрудников Росгвардии идентификационных номеров.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика

Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Политика

Президент Боливии пригласил лидеров G7 помочь с тушением пожаров

Боливия приветствует позицию лидеров стран «большой семерки», высказавшихся о готовности помочь в борьбе с пожарами на Амазонке, и ждет руководителей G7 для оказания непосредственной помощи, заявил 25 августа на странице в Twitter президент страны Эво Моралес.
Обновлено в 20:03
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Общество

В Пекине более 30 тыс. пожилых будут бесплатно обследованы на катаракту

Китайский фонд общественного благополучия запустил проект бесплатного скрининга более 30 тыс. пожилых людей на предмет катаракты, а также профинансировал бесплатное лечение 780 больных с этим заболеванием, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.
Обновлено в 22:13
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:12
Происшествия

Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
Обновлено в 16:03
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 16:56
Экономика

Кадровые перестановки в руководстве Якутска

В понедельник, 26 августа, глава Якутска Сардана Авксентьева сделала кадровые перестановки в руководстве города в режиме горизонтальной ротации кадров.
Обновлено в 19:32
Здоровье

На Урале из больницы увольняются сразу все хирурги

В Нижнем Тагиле шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено 23 августа в 05:53
Политика

Выборы президента Абхазии признали состоявшимися

Обновлено в 14:04
Политика

Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы

Обновлено в 04:23
Происшествия

На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом

Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Хоккей

«Динамо» проиграло ЦСКА, но стало победителем Кубка мэра Москвы

Обновлено в 14:30
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»

Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие

Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии

Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

В США прогремел взрыв в торговом центре

В июле схожий случай произошел в штата Флорида. Тогда около 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре.
Обновлено в 20:17
Политика

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Общество

Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин

Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Политика

Иран просит Запад разрешить ему экспортировать нефть

В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено в 12:21
Космос

Ученые изучат пещеры на Луне для будущей колонизации

Космическое сообщество из Европы выдвинуло гипотезу, что существующие на Луне пещеры, можно использовать для колонизации.
Обновлено в 09:35
Общество

Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании

В великобританском городе Дувр была закрашена одна из наиболее популярных работ уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное