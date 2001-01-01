Экономика
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des ThesКоммерсантъ 18:32
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Футбол
Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»
Обновлено в 14:02
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Здоровье
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
Обновлено в 21:26
Финансы
Токийская биржа открылась сильным падением
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.
Обновлено в 21:42
Происшествия
В Испании столкнулись самолет и вертолет
На испанском острове Майорка погибли семь человек из-за столкновения сверхлегкого самолета и частного вертолета Bell 206 L3.
Обновлено в 12:52
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Кино
Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие»
На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.
Обновлено в 08:11
Авто
Новая генерация Fiat Panda станет электрической
Обновленная итальянская модель Fiat Panda в скором времени получит модификацию с электрической установкой.
Обновлено в 14:10
Общество
Росгвардия изучит проект, который обяжет сотрудников носить номера
Агентство напомнило, что в субботу, 24 августа, сенатор и бывший омбудсмен Владимир Лукин внес в Госдуму России законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции полицейских и сотрудников Росгвардии идентификационных номеров.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Политика
Президент Боливии пригласил лидеров G7 помочь с тушением пожаров
Боливия приветствует позицию лидеров стран «большой семерки», высказавшихся о готовности помочь в борьбе с пожарами на Амазонке, и ждет руководителей G7 для оказания непосредственной помощи, заявил 25 августа на странице в Twitter президент страны Эво Моралес.
Обновлено в 20:03
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Общество
В Пекине более 30 тыс. пожилых будут бесплатно обследованы на катаракту
Китайский фонд общественного благополучия запустил проект бесплатного скрининга более 30 тыс. пожилых людей на предмет катаракты, а также профинансировал бесплатное лечение 780 больных с этим заболеванием, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.
Обновлено в 22:13
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Происшествия
Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери
В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
Обновлено в 16:03
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Экономика
Кадровые перестановки в руководстве Якутска
В понедельник, 26 августа, глава Якутска Сардана Авксентьева сделала кадровые перестановки в руководстве города в режиме горизонтальной ротации кадров.
Обновлено в 19:32
Здоровье
На Урале из больницы увольняются сразу все хирурги
В Нижнем Тагиле шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено 23 августа в 05:53
Политика
Выборы президента Абхазии признали состоявшимися
Обновлено в 14:04
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»
Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В США прогремел взрыв в торговом центре
В июле схожий случай произошел в штата Флорида. Тогда около 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре.
Обновлено в 20:17
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Политика
Иран просит Запад разрешить ему экспортировать нефть
В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено в 12:21
Космос
Ученые изучат пещеры на Луне для будущей колонизации
Космическое сообщество из Европы выдвинуло гипотезу, что существующие на Луне пещеры, можно использовать для колонизации.
Обновлено в 09:35
Общество
Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании
В великобританском городе Дувр была закрашена одна из наиболее популярных работ уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:32