Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.

Политика Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич» Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.

Финансы Токийская биржа открылась сильным падением Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.

Происшествия В Испании столкнулись самолет и вертолет На испанском острове Майорка погибли семь человек из-за столкновения сверхлегкого самолета и частного вертолета Bell 206 L3.

Футбол «Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Кино Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие» На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.

Авто Новая генерация Fiat Panda станет электрической Обновленная итальянская модель Fiat Panda в скором времени получит модификацию с электрической установкой.

Общество Росгвардия изучит проект, который обяжет сотрудников носить номера Агентство напомнило, что в субботу, 24 августа, сенатор и бывший омбудсмен Владимир Лукин внес в Госдуму России законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции полицейских и сотрудников Росгвардии идентификационных номеров.

Экономика Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".

Политика Президент Боливии пригласил лидеров G7 помочь с тушением пожаров Боливия приветствует позицию лидеров стран «большой семерки», высказавшихся о готовности помочь в борьбе с пожарами на Амазонке, и ждет руководителей G7 для оказания непосредственной помощи, заявил 25 августа на странице в Twitter президент страны Эво Моралес.

Общество В Пекине более 30 тыс. пожилых будут бесплатно обследованы на катаракту Китайский фонд общественного благополучия запустил проект бесплатного скрининга более 30 тыс. пожилых людей на предмет катаракты, а также профинансировал бесплатное лечение 780 больных с этим заболеванием, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Происшествия Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.

Экономика Кадровые перестановки в руководстве Якутска В понедельник, 26 августа, глава Якутска Сардана Авксентьева сделала кадровые перестановки в руководстве города в режиме горизонтальной ротации кадров.

Здоровье На Урале из больницы увольняются сразу все хирурги В Нижнем Тагиле шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.

Происшествия На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Кино Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны» Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.

Происшествия В США прогремел взрыв в торговом центре В июле схожий случай произошел в штата Флорида. Тогда около 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Общество Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".

Политика Иран просит Запад разрешить ему экспортировать нефть В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки.

Космос Ученые изучат пещеры на Луне для будущей колонизации Космическое сообщество из Европы выдвинуло гипотезу, что существующие на Луне пещеры, можно использовать для колонизации.