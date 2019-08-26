Экономика
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des ThesКоммерсантъ вчера в 18:32
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
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Происшествия
В Чечне забросали камнями поезд «Петербург — Махачкала»
Обновлено в 02:51
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа
Военно-воздушные силы Израиля нанесли несколько ударов по позициям движения «Хамаса» в секторе Газа в ответ на обстрел ракетами территории Израиля палестинских радикалов, сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.
Обновлено вчера в 23:39
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Политика
В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Экономика
Белоруссия не получит кредитов МВФ до конца предвыборной кампании
По словам министра, процедуры и правила МВФ таковы, что переговоры о предоставлении кредитов или заключении новых страновых программ не проводятся в период предвыборных кампаний.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском
Ранее пять человек погибли в результате "пьяного" ДТП под Хабаровском.
Обновлено в 02:44
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбой в работе сервиса.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Экономика
Минпромторг проводит санкцопрос
Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
Сёмин высказался о «пятивластии» в турнирной таблице РПЛ
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о сложившемся положении в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам семи туров.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
В КБР турист сорвался в ущелье во время прыжка с тарзанки
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено 24 августа в 15:16
Гаджеты
Vivo готовит смартфон с «водопадным» дисплеем
Компания Vivo готовит по-настоящему революционный смартфон – Vivo NEX 3 5G. Как мы знаем, линейка Vivo NEX является экспериментальной.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Происшествия
В Подмосковье демонтировали аварийно севший на кукурузном поле A321
В Раменском районе Московской области завершили демонтаж пассажирского самолета A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено 24 августа в 10:09
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Политика
Иран просит разрешить ему экспортировать нефть
Фото: JAVAD ZARIF OFFICAL TWITTER ACCOUNT Иран просит разрешения на экспорт не менее чем 700 тыс. баррелей в сутки.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы
Обновлено вчера в 04:23
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Обновлено в 02:03
Хоккей
«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение РФ в состав G8
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер исключил возвращение России в состав G8, поскольку это негативно скажется на Украине.
Обновлено в 00:45
Финансы
Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США
Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
В шести регионах ЮВО начались масштабные учения
Масштабные двусторонние командно-штабные учения, в которых будут задействованы 8,2 тысячи военнослужащих, стартовали на территории Южного военного округа, сообщил журналистам представитель пресс-службы ЮВО.
Обновлено в 02:11