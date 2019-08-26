Экономика

Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des ThesКоммерсантъ вчера в 18:32

Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
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Palais Des Thes откроет магазины во всех крупных городах России

Моллы.Ru02:57

Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes

Коммерсантъвчера в 18:32
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
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ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа

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Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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По словам министра, процедуры и правила МВФ таковы, что переговоры о предоставлении кредитов или заключении новых страновых программ не проводятся в период предвыборных кампаний.
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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском

Ранее пять человек погибли в результате "пьяного" ДТП под Хабаровском.
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Кино

В Волгограде под открытым небом покажут первый фильм о Гарри Поттере

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Пользователи сообщили о сбое в работе «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбой в работе сервиса.
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Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Экономика

Минпромторг проводит санкцопрос

Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол

Сёмин высказался о «пятивластии» в турнирной таблице РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о сложившемся положении в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам семи туров.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

В КБР турист сорвался в ущелье во время прыжка с тарзанки

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Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»

Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
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Политика

В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании

Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
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Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено 24 августа в 03:51
Происшествия

В Подмосковье демонтировали аварийно севший на кукурузном поле A321

В Раменском районе Московской области завершили демонтаж пассажирского самолета A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено 24 августа в 10:09
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
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Политика

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Фото: JAVAD ZARIF OFFICAL TWITTER ACCOUNT Иран просит разрешения на экспорт не менее чем 700 тыс. баррелей в сутки.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы

Обновлено вчера в 04:23
Общество

Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург

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Хоккей

«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею

Обновлено вчера в 10:56
Политика

Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение РФ в состав G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер исключил возвращение России в состав G8, поскольку это негативно скажется на Украине.
Обновлено в 00:45
Финансы

Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США

Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

В шести регионах ЮВО начались масштабные учения

Масштабные двусторонние командно-штабные учения, в которых будут задействованы 8,2 тысячи военнослужащих, стартовали на территории Южного военного округа, сообщил журналистам представитель пресс-службы ЮВО.
Обновлено в 02:11
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