Экономика
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des ThesКоммерсантъ 18:32
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Авто
Автомобили Aurus оказались дороже, чем Bentley и Maybach
Обновлено 23 августа в 05:27
Культура
Актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 04:50
Экономика
Минск хочет до конца года завершить работу со Всемирным банком по «дорожной карте» реформ
Белорусское правительство планирует завершить работу над дорожной картой структурных реформ в стране, которую помогает готовить Всемирный банк, в IV квартале этого года.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
Тегеран готов сопровождать иранский танкер в Средиземном море
4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций.
Обновлено в 04:17
Кино
Трамп поздравил Шона Коннери с днем рождения
Президент США Дональд Трамп поздравил известного голливудского актера Шона Коннери с днем рождения.
Обновлено в 13:18
Здоровье
Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в Калмыкии до конца года
До конца года планируем все завершить и сдать.
Обновлено в 13:54
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Стали известны первые результаты выборов президента Абхазии
Обновлено в 18:41
Политика
Глава офиса Зеленского провел День независимости в Сен-Тропе
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан отпраздновал День независимости страны на свадьбе в Сен-Тропе, пишут РИА "Новости".
Обновлено в 11:36
Политика
Иран просит Запад разрешить ему экспортировать нефть
В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено в 12:21
Энергетика
Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир
Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено вчера в 06:22
Общество
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Футбол
«Боже, храни „Спартак“, чтоб воедино „Брагу“ прошли мы». Назаров посвятил новую песню красно-белым
В своей песне актер пожелал «Спартаку» обыграть «Брагу» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы, а затем победить «Зенит» в 8-м туре РПЛ.
Обновлено в 18:20
Футбол
«СЭ»: «Сочи» готов заплатить за Мевлю 4 млн евро
«Сочи» планирует подписать защитника «Зенита» Миху Мевлю, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 10:54
Гаджеты
Названы лучшие беспроводные наушники для бега в 2019 году
Обновлено в 01:42
Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Политика
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Футбол
Быстров сравнил форварда «Краснодара» с сосной
Быстров в своём "инстаграме" сравнил Берга с сосной.
Обновлено в 11:29
Политика
В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7.
Обновлено в 13:42
Политика
В США российский пулемет признали лучшим в мире
В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Футбол
Головин возмущен уровнем судейства во Франции
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин раскритиковал работу арбитров в Лиге 1. По мнению хавбека, уровень судейства в чемпионате Франции является крайне низким, и рефери регулярно допускают ошибки против его команды.
Обновлено в 17:26
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05