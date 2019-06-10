Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режимаИнтерфакс 06:21

Замоскворецкий суд Москвы назначил 11 лет колонии строгого режима бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру по делу о коррупции и организованном преступном сообществе.
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Какие приговоры выносили в отношении глав российских регионов

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13 фигурантов дела экс-главы Коми получили реальные и условные сроки

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РИА Новости09:11

Осужденный на 11 лет колонии экс-глава Коми Гайзер вышел из суда с улыбкой

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RT на русском07:23

Одиннадцать лет колонии строгого режима получил бывший глава республики Коми

Эхо Москвы09:07
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Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Наука

Впервые замечена рыба, задерживающая дыхание под водой

Наблюдая за рыбами, исследователи не заметили никаких явных признаков вдоха или выдоха в течение нескольких минут.
Обновлено 08 июня в 14:59
Кино

Путин поприветствовал участников «Кинотавра»

Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову

РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.
Обновлено в 08:25
Авто

Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов

Концепт-кроссовер Skoda Karoq Velo, разработанный для велосипедистов, был представлен британским подразделением чешского бренда.
Обновлено в 06:25
Здоровье

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой

В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

Обновлено в 07:26
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни

Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено вчера в 20:02
Политика

Глава МВД Беларуси ушел в отставку

Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Геленджике задержали криминального авторитета

Обновлено в 08:27
Экономика

В России показали проекты арктических лайнеров с казино на борту

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проекты арктических лайнеров за 250-300 миллионов евро с вертолетными площадками и, возможно, с казино на борту, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:10
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Гаджеты

В смартфонах на Android нашли встроенный вирус

Специалисты Google выяснили, что хакеры смогли установить вирусы на некоторые смартфоны с системой Android еще до выхода гаджетов в продажу.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка

Обновлено в 07:04
Автоспорт

«Феррари» подаст апелляцию на штраф Феттеля

Обновлено вчера в 18:31
Общество

Сегодня омские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию

Обществознание — наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору выпускников, что обусловило крайнюю неоднородность уровня подготовки контингента участников экзамена.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Политика

Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Политика

Тимошенко предложила партии Зеленского объединиться в коалицию в Раде

Обновлено в 09:14
Футбол

Мамаеву отказали во встрече с детьми

Обновлено в 08:35
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Общество

Опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Наука

Ученые выяснили, как ионные жидкости проводят электрический ток

Ионные жидкости комнатной температуры обладают многими удивительными свойствами: они могут проводить электрический ток, подобно ртути или электролитам.
Обновлено в 04:59
Авто

Камеры начнут штрафовать водителей за превышение ТС уровня шума

Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Активиста арестовали в Волгодонске за комментарий «ВКонтакте»

Поводом для возбуждения дела стал комментарий Бояринова в соцсети «ВКонтакте», оставленный еще в июле 2018 года.
Обновлено в 08:43
Общество

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Обновлено в 08:08
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Вячеслав Михайлович Гайзер
Российский политик
Российский государственный деятель, министр финансов и Глава Республики Коми. До сентября 2015 года являлся членом Высшего совета партии «Единая Россия». 19 сентября 2015 года был обвинён в организации преступного сообщества, находится под арестом.
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