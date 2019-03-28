Происшествия

Экс-глава Хабаровского края Ишаев стал фигурантом уголовного делаRT на русском 08:39

СК заявил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, о задержании которого ранее стало известно.
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СК возбудил уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края

Transsibinfo10:43

В «Роснефти» заявили, что Ишаев покинул компанию год назад

ТАСС09:28

Первый глава Хабаровского края Виктор Ишаев стал фигурантом уголовного дела – СК

КП - Хабаровск09:04

Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»

РИА Новости08:57

В России впервые в истории задержали бывшего президентского полпреда

РБК09:28

Хабаровского экс-губернатора Ишаева заподозрили в хищении денег «Роснефти»

Интерфакс09:05

Ишаеву вменяют хищения денежных средств в особо крупном районе в «Роснефти»

Дебри-ДВ04:51
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Политика

Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля

Обновлено в 10:26
Политика

Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 года

Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

В честь годовщины свадьбы Полина Диброва выложила фото с мужем из постели

В честь годовщины многодетная мама опубликовала снимки из постели со спящим мужем, но фанаты посчитали, что таким кадрам место в семейном архиве, а не в соцсетях.
Обновлено в 09:13
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не выйдет на ринг против россиянина Дениса Лебедева, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:09
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Путину доложили о задержании экс-полпреда Виктора Ишаева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о задержании бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева, которого обвиняют в хищении денег у «Роснефти», сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:48
Кино

В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Спорт

Елисеев стал первым в спринте на чемпионате России по биатлону

В Тюмени завершилась спринтерская гонка у мужчин на чемпионате России по биатлону.
Обновлено в 07:21
Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено в 08:40
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд

На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Авто

В России начались продажи обновленного Honda Pilot

Компания Honda начала продажи обновленного кроссовера Pilot в России.
Обновлено в 09:54
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Общество

Силовики взялись за VPN-сервисы в России

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Общество

«Конкорд» предложил родителям отравившихся детей деньги за отказ от иска

Представитель комбината питания «Конкорд», который обвиняют в массовом заражении дизентерией в московских детских садах, стал предлагать родителям заболевших детей материальную помощь в обмен на отзыв судебного иска.
Обновлено в 05:53
Общество

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Общество

Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено в 07:48
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала

Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено вчера в 19:09
Политика

Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Политика

Трамп сделал заявление по России и Венесуэле

Президент США Дональд Трамп сделал заявление, из которого следует, что "Россия должна уйти из Венесуэлы".
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие

Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети

Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
Обновлено в 03:42
Общество

В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену

В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Украина заявила о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Собчак заступилась за педиатра в нижнем белье

Обновлено в 10:48
Происшествия

В Петербурге потушили пожар в жилом доме

Крупный пожар в многоквартирном жилом доме в Санкт-Петербурге удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками

Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками. Конфликт возник поздно вечером, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 08:28
Футбол

«Ливерпуль» наложил вето на трансфер Мане

В текущем сезоне 26-летний Мане провел во всех турнирах 38 матчей, забил 20 голов и отдал 4 голевых передачи.
Обновлено в 08:39
Экономика

В России резко подорожали авиабилеты

В первом квартале 2019 года авиабилеты эконом-класса в России подорожали в среднем на 7,5%, тогда как за весь 2018 год цены выросли всего на 2,3%. Главная причина — рост цен на горюче-смазочные материалы на 30%, говорится в письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта вице-премьеру Максиму Акимову.
Обновлено в 06:49
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Ишаев Виктор Иванович
Российский политик
Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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