Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»РИА Новости вчера в 19:04
В 2014 году украинская авиация по ошибке атаковала колонну добровольческого батальона "Донбасс". Об этом в эфире UATV рассказал бывший начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко.
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А, так это значит был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло - только узнал что это они тогда по нам били. Гиркин из Славянска они „не заметили“, зато нас не пропустили … Век живи век учись. Встретимся когда-нибудь, тварь тупая. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться…
— Семен Семенченко, украинский военный деятельРидус вчера в 18:23
с чего всё началось
Ранее в эфире телеканала UATV бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские военные атаковали добровольческий батальон «Донбасс», который двигался на штурм города Попасная под Луганском.Рамблер03:28
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Бывший глава Генштаба ВСУ рассказал об атаке на батальон «Донбасс» в 2014 году
Коммерсантъвчера в 19:27
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