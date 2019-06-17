Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»РИА Новости вчера в 19:04

с чего всё началось

А, так это значит был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло - только узнал что это они тогда по нам били. Гиркин из Славянска они „не заметили“, зато нас не пропустили … Век живи век учись. Встретимся когда-нибудь, тварь тупая. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться…

В 2014 году украинская авиация по ошибке атаковала колонну добровольческого батальона "Донбасс". Об этом в эфире UATV рассказал бывший начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко.

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

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