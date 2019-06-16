Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»РИА Новости 19:04
В 2014 году украинская авиация по ошибке атаковала колонну добровольческого батальона "Донбасс". Об этом в эфире UATV рассказал бывший начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко.
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А, так это значит был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло - только узнал что это они тогда по нам били. Гиркин из Славянска они „не заметили“, зато нас не пропустили … Век живи век учись. Встретимся когда-нибудь, тварь тупая. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться…
— Семен Семенченко, украинский военный деятельРидус 18:23
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Экономика
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