Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»РИА Новости вчера в 19:04
В 2014 году украинская авиация по ошибке атаковала колонну добровольческого батальона "Донбасс". Об этом в эфире UATV рассказал бывший начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко.
Читать в источнике
Оценить78
А, так это значит был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло - только узнал что это они тогда по нам били. Гиркин из Славянска они „не заметили“, зато нас не пропустили … Век живи век учись. Встретимся когда-нибудь, тварь тупая. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться…
— Семен Семенченко, украинский военный деятельРидус вчера в 18:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Бывший глава Генштаба ВСУ рассказал об атаке на батальон «Донбасс» в 2014 году
Коммерсантъвчера в 19:27
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:47, Ашберн
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по защитнику ПСВ Думфрису
Защитник ПСВ Дензел Думфрис может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает The Sun.
Обновлено вчера в 17:44
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Модный дизайнер оценила лучшие образы актрис на закрытии «Кинотавра»
Модный дизайнер одежды Ксения Князева оценила образы звезд на закрытии фестиваля "Кинотавр".
Обновлено в 00:02
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено 15 июня в 04:20
Происшествия
В России за год причинен ущерб экологии на 12 млрд рублей
В результате злоумышленники заготовили 800 000 куб. м древесины, ущерб составил более 4 млрд руб.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме Парагвая
В ходе бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек, пятерых из них обезглавили. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 22:36
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся»
Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Происшествия
Пензенский губернатор обвинил США в волнениях в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвинил США в провокации беспорядков в селе Чемодановка, где из-за конфликта местных жителей с цыганами погиб мужчина.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
В ЕАО экс-начальницу почты осудили на три года за крупное хищение
Бывшая начальница почтового отделения поселка Приамурский в ЕАО осуждена на 3 года колонии за то, что за пять месяцев похитила 1,9 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта
Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
Обновлено в 01:31
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
Обновлено 15 июня в 14:06
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Политика
Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина
Один из домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову.
Обновлено вчера в 23:10
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
17-летний спортсмен-биатлонист погиб в Крыму
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
В Филадельфии человек погиб при стрельбе на выпускном вечере
На юго-западе Филадельфии в американском штате Пенсильвания в ходе стрельбы на выпускном вечере был убит один человек, еще семь получили ранения.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Директор Юлии Началовой рассказала, что носила ее на руках во сне
Анна Исаева, директор Юлии Началовой, призналась, что певица впервые приснилась ей после своей смерти.
Обновлено в 00:23
Футбол
L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара
По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана
В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено вчера в 13:22
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено вчера в 04:38
Здоровье
«Бережливые» поликлиники получат «звезды» по примеру отелей
Поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, предполагается сертифицировать, присваивая им "звезды" так, как это принято в туристической индустрии при оценке уровня работы отелей.
Обновлено в 00:00