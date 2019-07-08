Политика

Экс-глава «Формулы-1» хотел бы видеть Путина во главе ЕвропыSM News 14:31

Берни Экклстоун признался российскому президенту в глубокой симпатии Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун назвал президента России Владимира Путина "хорошим парнем". Более того, Экклстоун признался, что встал бы на защиту Путина грудью.
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Путин мог бы править Европой, считает Экклстоун

Газета.Ru14:34

Экклстоун заявил, что заслонил бы Путина от пули

News.ru04:58

Экклстоун: я бы хотел, чтобы Путин правил Европой

РИА Новости11:23

Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил Европой

RT на русском10:50

Экклстоун: я бы хотел, чтобы Путин правил Европой

Чемпионат10:27

Экклстоун захотел заслонить Путина от пули

Взгляд.ру05:31

Берни Экклстоун заявил о желании видеть Путина правителем Европы

РБК12:34
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:24, Вашингтон
Происшествия

Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний

Фигурант дела «Новое величие» Павел Ребровский, которого осудили на 2,5 года колонии, отказался от показаний, в которых признал свою вину.
Обновлено в 12:36
Политика

Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса

Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Политика

Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 14:29
Политика

В Тбилиси начались столкновения между митингующими

В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Футбол

Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о желании сменить команду

Обновлено в 17:30
Общество

«С завистью поглядываем на советскую школу»: Максим Костенко – о грядущем учебном годе

Сегодня в Барнауле прошла пресс-конференция с участием краевого министра образования Максима Костенко и трех его заместителей.
Обновлено в 08:29
Авто

Renault обновила Duster первого поколения

Компания Renault начнет поставки нового кроссовера Duster в шоу-румы индийских дилеров уже с завтрашнего дня – 8 июля.
Обновлено вчера в 06:27
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Политика

Болтон о санкциях США против Ирана: Всё только начинается

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти в настоящее время лишь только начинают разворачивать свои санкции против Исламской Республики Иран, и впереди будут новые более жесткие рестрикции.
Обновлено в 16:41
Политика

Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено в 06:38
Кино

Google записал авторов «Игры престолов» в «плохие писатели»

Поисковая система Google при запросе «плохие писатели» выдает имена сценаристов последнего сезона сериала «Игра престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса.
Обновлено в 14:26
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Обновлено в 17:57
Футбол

Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом»

В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.
Обновлено 06 июля в 13:20
Происшествия

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

Обновлено в 17:36
Происшествия

В «Зарядье» мужчина прыгнул с Парящего моста на автомобиль

Обновлено в 13:59
Происшествия

ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании ОПГ

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного общества взяточников.
Обновлено в 15:29
Политика

Пранкеры почти год общались с македонским премьером от лица Порошенко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали записи трех телефонных разговоров с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 17:26
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship

Обновлено в 16:29
Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Футбол

«Милан» объявил о переходе полузащитника «Эмполи» Крунича

Боснийский полузащитник «Эмполи» Раде Крунич официально перешёл в «Милан». Сумма трансфера не разглашается.
Обновлено в 14:33
Авто

Citroen представит три новых седана к 2021 году

Компания Citroen к 2021 году выведет на рынок три новых седана, сообщает Autocar со ссылкой на директора по маркетингу французского автопроизводителя Арно Беллони.
Обновлено в 06:51
Экономика

Минэкономики прогнозирует замедление инфляции в июле

Министерство экономики России прогнозирует замедление инфляции в июле до 4,5-4,6% в годовом выражении с 4,7% в июне.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции

Обновлено в 10:27
Футбол

«Рубин» подписал грузинского нападающего Микелтадзе

Обновлено в 16:04
Наука

Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни

Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.
Обновлено в 14:58
Кино

В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
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Берни Экклстоун
Британский бизнесмен
Английский бизнесмен, в настоящее время почетный президент FOM и FOA. Также владеет долей компании «Альфа Према», материнской компании группы компаний Формула-1. По сути, до 23 января 2017 года он являлся руководителем Формулы-1 в целом. Также являлся совладельцем футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс» до продажи его Тони Фернандесу - главе авиакомпании Air Asia и бывшему владельцу команды Caterham F1.
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