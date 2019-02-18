Политика
Экс-глава ФБР: Трамп не поверил разведке из-за слов ПутинаИжевскИнфо.РУ 00:16
Президент США Дональд Трамп не поверил сотрудникам американской разведки из-за слов российского лидера Владимира Путина. Об этом экс-глава ФБР Эндрю Маккейб сообщил в интервью CBS News. Разговор шёл о том, могут ли северокорейские межконтинентальные ракеты достигнуть Соединённых Штатов.
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Экономика
Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви является «чрезвычайной для экономики».
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский
Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Следователи задержали мать потерявшегося на Лосином Острове ребенка
«Мать ребенка, который пробыл всю ночь один на территории столичного заповедника Лосиный Остров, задержана для выяснения объективной картины произошедшего и проведения дополнительных следственных действий», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного
Делом о пытках в ярославской исправительной колонии №1 занимается Следственный комитет России.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Начальник отдела дознания ФТС обвиняется в получении взятки в $140 тыс
В отношении начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) возбуждено уголовное дело о взятке в размере $140 тыс. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Трупы лежат на месте. Диверсионная группа ВСУ подорвалась на минах в ЛНР
Обновлено в 14:21
Общество
Британская журналистка упрекнула Москву в «бездушности»
Журналистка из Великобритании Дженис Тернер опубликовала статью «Москва – сверкающий город, утративший душу»; о самой Москве в материале сказано очень мало.
Обновлено в 14:29
Общество
Умер моряк с фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер»
Фотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года, став символом победы во Второй мировой войне.
Обновлено в 14:09
Политика
В Чечне сообщили о плановой диагностике здоровья Кадырова
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены
Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Политика
Глава IFJ назвал цензурой блокировку в Facebook проекта RT
Президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут назвал цензурой решение администрации Fасевоок заблокировать страницу проекта In the Now.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло
Андрей Аршавин в сопровождении охраны отобрал дорогую иномарку у своей супруги Алисы, оставив ей только детское автокресло.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Суд вернул Удальцову арестованные по «болотному делу» машину и деньги
Машину и деньги Удальцова арестовали по «болотному делу» в 2012 году в счет обеспечения гражданских исков.
Обновлено в 13:05
Спорт
Анна Богалий финишировала второй на «Гонке легенд биатлона»
Второе место заняла россиянка Анна Богалий, приехавшая к финишу спустя 42,4 секунды. На огневом рубеже она допустила лишь один промах.
Обновлено в 11:32
Автоспорт
Даниил Квят: Первый день тестов прошел очень продуктивно
Даниил Квят поделился впечатлениями о первом дне за рулем новой машины Toro Rosso на тестах в Барселоне.
Обновлено в 13:43
Футбол
Кудряшов забил гол в дебютном матче за «Истанбул Башакшехир»
Футболист сборной России Федор Кудряшов отметился забитым мячом в своем дебютном матче за турецкий "Истанбул Башакшехир", отличившись в игре 22-го тура чемпионата Турции против "Антальяспора".
Обновлено в 13:09
Политика
Меркель встревожилась из-за недовольства США «Северным потоком-2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель испытывает тревогу из-за недовольства Вашингтона строительством газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:58
Политика
Радикалы устроили акцию «Бандера, вставай» в Киеве
Сторонники «Правого сектора» (запрещена в России) и других радикальных движений проводят акцию протеста у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве.
Обновлено в 13:04
Общество
Украинский чиновник включил порно на совещании и был осмеян
Директор украинского предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник включил порноролик на совещании в облгосадминистрации в Кропивницком.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Гибралтар осудил Испанию за «донкихотское» поведение военного корабля
Обновлено в 13:34
Авто
Бюджетные автомобили могут исчезнуть с рынка России
Бюджетные автомобили в скором времени могут уйти с российского рынка, пишут 18 февраля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 02:26
Политика
ЕС пригрозил ответом США на новые пошлины на автомобили
Если Вашингтон введет заградительные пошлины на импорт автомобилей из стран ЕС, Брюссель примет незамедлительные ответные меры.
Обновлено в 14:28
Культура
Третьяковка заключила миллионный контракт с Росгвардией
Обновлено в 08:49
Политика
Жириновский обвинил Лазарева в антироссийской позиции по Крыму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" обвинил певца Сергея Лазарева в том, что он не признает Крым российским.
Обновлено в 08:21
Общество
Медведев утвердил положение об обязательной классификации гостиниц
Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы.
Обновлено в 09:40
Политика
Молдавия обратилась в ООН и СЕ с жалобой на Россию
"Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило нескольким международным организациям о недопустимых действиях Российской Федерации в отношении двух молдавских пилотов, которые недавно были освобождены из плена в Афганистане и доставлены в Москву", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.
Обновлено в 07:28
Политика
Спикер парламента Турции подал в отставку
Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым заявил, что уходит в отставку, сообщает NTV.
Обновлено в 14:17
Политика
Запуск серийного производства самолета МС-21 перенесли из-за санкций
Выпуск первых серийных самолетов МС-21 переносится на конец 2020 года из-за остановки поставок композитных материалов для крыльев, рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 07:29