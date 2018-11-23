Происшествия
Суд арестовал экс-начальника ЦСКА по делу о взятках
Суд арестовал экс-начальника ЦСКА по делу о взяткахГазета.Ru10:48
Московский гарнизонный военный суд вынес решение о заключении под стражу бывшего начальника управления Минобороны России по работе с личным составом, экс-главу ЦСКА полковника Михаила Барышева по делу о взятках и хищениях, передает РИА "Новости".
Газета.Ru10:48
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При пожаре на складе в Москве погибли два человека
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Посетители кафе в Волгограде отказались платить и ранили повара
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В Омске неизвестный поджег дверь мэрии
Портал "НГС.Омск" со ссылкой на мэрию уточняет, что неизвестный подошел к двери администрации города, облил ее горючей жидкостью, поджег и убежал.
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Происшествия
В Большом театре опровергли эвакуацию из-за угрозы взрыва
Об эвакуации ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, который сказал, что после звонка об угрозе взрыва из театра вывели около 400 человек.
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Происшествия
Готовившие теракт на Кубке по футболу в Москве отправятся в колонию
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Происшествия
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Обновлено в 13:28
Происшествия
На Митрохина составили протокол после пикета у киноцентра «Соловей»
Митрохин был задержан в пятницу рядом с киноцентром «Соловей», где он и группа активистов проводили одиночные пикеты против сноса здания.
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Происшествия
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Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".
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Происшествия
Грузовой самолет выехал за пределы полосы в аэропорту Нарьян-Мара
Грузовой самолет Ил-18 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нарьян-Мара.
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На Качугском тракте в районе деревни Жердовки Иркутской области двигавшийся со скоростью 170 км/ч автомобиль Lexus прорвал армейское оцепление на дороге и врезался в БТР.
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Происшествия
Депутаты связали пытавшегося выпрыгнуть из летящего самолета пассажира
Обновлено в 12:46
Происшествия
Число жертв взрыва в афганской мечети увеличилось до 27 человек
Число военных, погибших в результате взрыва в мечети на юго-востоке Афганистана, увеличилось до 27, а число раненых возросло до 79, передает агентство Пажвак.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО братьев Магомедовых
Мосгорсуд признал законным продление до февраля ареста владельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Китае студент напал на учащихся и учителей колледжа
Один человек погиб, еще 11 ранены в результате вооруженного нападения, совершенного в колледже в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщили местные власти.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Северной Осетии два человека погибли в ДТП с участием семи машин
Два человека погибли, еще двое ранены, в том числе восьмилетний ребенок, в ДТП в пятницу с участием семи автомашин в Северной Осетии, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 13:04