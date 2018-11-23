Происшествия

Суд арестовал экс-начальника ЦСКА по делу о взятках
Газета.Ru
10:48

Московский гарнизонный военный суд вынес решение о заключении под стражу бывшего начальника управления Минобороны России по работе с личным составом, экс-главу ЦСКА полковника Михаила Барышева по делу о взятках и хищениях, передает РИА "Новости".
Газета.Ru10:48

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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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