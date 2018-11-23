Московский гарнизонный военный суд вынес решение о заключении под стражу бывшего начальника управления Минобороны России по работе с личным составом, экс-главу ЦСКА полковника Михаила Барышева по делу о взятках и хищениях, передает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия При пожаре на складе в Москве погибли два человека

Происшествия Происшествия Посетители кафе в Волгограде отказались платить и ранили повара

Происшествия Происшествия В Омске неизвестный поджег дверь мэрии Портал "НГС.Омск" со ссылкой на мэрию уточняет, что неизвестный подошел к двери администрации города, облил ее горючей жидкостью, поджег и убежал.

Происшествия Происшествия В Большом театре опровергли эвакуацию из-за угрозы взрыва Об эвакуации ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, который сказал, что после звонка об угрозе взрыва из театра вывели около 400 человек.

Происшествия Происшествия Готовившие теракт на Кубке по футболу в Москве отправятся в колонию

Происшествия Происшествия Рэпер Хаски возместит ущерб за порчу машины в Краснодаре

Происшествия Происшествия На Митрохина составили протокол после пикета у киноцентра «Соловей» Митрохин был задержан в пятницу рядом с киноцентром «Соловей», где он и группа активистов проводили одиночные пикеты против сноса здания.

Происшествия Происшествия Дело об убийстве в Турции российского посла Карлова передано в суд Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Происшествия Происшествия Грузовой самолет выехал за пределы полосы в аэропорту Нарьян-Мара Грузовой самолет Ил-18 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нарьян-Мара.

Происшествия Происшествия В Иркутской области автомобиль врезался в БТР На Качугском тракте в районе деревни Жердовки Иркутской области двигавшийся со скоростью 170 км/ч автомобиль Lexus прорвал армейское оцепление на дороге и врезался в БТР.

Происшествия Происшествия Депутаты связали пытавшегося выпрыгнуть из летящего самолета пассажира

Происшествия Происшествия Число жертв взрыва в афганской мечети увеличилось до 27 человек Число военных, погибших в результате взрыва в мечети на юго-востоке Афганистана, увеличилось до 27, а число раненых возросло до 79, передает агентство Пажвак.

Происшествия Происшествия Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО братьев Магомедовых Мосгорсуд признал законным продление до февраля ареста владельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств, передает корреспондент "Интерфакса".

Происшествия Происшествия В Китае студент напал на учащихся и учителей колледжа Один человек погиб, еще 11 ранены в результате вооруженного нападения, совершенного в колледже в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщили местные власти.