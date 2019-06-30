Политика

Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженнымNews.ru 12:22

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной. Напротив, по его мнению, это настоящий горячий конфликт. Генерал сравнил это с ситуацией в Грузии.
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Экс-глава ЦРУ высказался о ситуации в Донбассе

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Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженным

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Американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар», Оливер Стоун заявил о том, что представит общественности новый документальный фильм об Украине.
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Врачи рассказали, как сон рядом с мобильными телефонами может отразиться на здоровье.
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Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Обновлено в 11:46
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Правительству Эстонии предложили выйти из ПАСЕ из-за России

После решения о восстановлении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Эстония может вынести на голосование вопрос своего дальнейшего участия в работе Совета Европы (СЕ).
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Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

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На центральной площади парка «Патриот» в Подмосковье состоялась церемония закрытия международного военно-технического форума «Армия-2019».
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Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

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Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

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Политика

Глава АП Зеленского предал «патриотов»: Богдан провел День Конституции на концерте российского артиста

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан довел «патриотов» до настоящей истерики.
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Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие

В ОБСЕ подтвердили разведение сил у Станицы Луганской

В оперативном отчете СММ ОБСЕ сообщается о завершении разведения сил возле Станицы Луганской в Донбассе.
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Microsoft скоро начнёт удалять электронные книги на смартфонах пользователей

С 1 июля Microsoft начнёт удалять все купленные пользователями в Microsoft Store электронные книги из их библиотек на смартфонах.
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Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

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Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
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Наука

Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила

Ученые нашли останки охотившегося на динозавров крокодила и сделали новые выводы о происхождении животных.
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Футболист миланского "Интера" Андреа Пинамонти продолжит карьеру на правах аренды в "Дженоа", сообщается на официальном сайте "нерадзурри".
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Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
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Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
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Дэвид Петреус
Американский генерал
Американский генерал, командующий Центральным командованием США. Был командующим Многонациональными силами в Ираке с февраля 2007 по сентябрь 2008 года. С июля 2010 года по июль 2011 года командующий силами США и НАТО в Афганистане. Получил прозвище «King David» - «Царь Давид». С сентября 2011 года по 9 ноября 2012 года занимал должность директора ЦРУ. Подал в отставку, по его утверждению, в связи с внебрачной связью, отставка была принята президентом Б. Обамой 10 ноября 2012 года.
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