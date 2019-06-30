Политика
Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженнымNews.ru 12:22
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной. Напротив, по его мнению, это настоящий горячий конфликт. Генерал сравнил это с ситуацией в Грузии.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:37
Кино
Оливер Стоун представит документальный фильм об украинском кризисе
Американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар», Оливер Стоун заявил о том, что представит общественности новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:48
Происшествия
За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных
Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном
Врачи рассказали, как сон рядом с мобильными телефонами может отразиться на здоровье.
Обновлено в 04:41
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
Обновлено в 05:17
Политика
Трамп прибыл на встречу с Ким Чен Ыном
Вертолёт американского Корпуса морской пехоты, на борту которого находится глава США Дональд Трамп, прибыл в демилитаризованную зону Корейского полуострова.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер
Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Обновлено в 11:46
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Правительству Эстонии предложили выйти из ПАСЕ из-за России
После решения о восстановлении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Эстония может вынести на голосование вопрос своего дальнейшего участия в работе Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 11:46
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Церемония закрытия форума «Армия-2019» прошла в парке «Патриот»
На центральной площади парка «Патриот» в Подмосковье состоялась церемония закрытия международного военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено в 13:51
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Глава АП Зеленского предал «патриотов»: Богдан провел День Конституции на концерте российского артиста
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан довел «патриотов» до настоящей истерики.
Обновлено в 02:19
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие
В ОБСЕ подтвердили разведение сил у Станицы Луганской
В оперативном отчете СММ ОБСЕ сообщается о завершении разведения сил возле Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 13:24
Технологии
Microsoft скоро начнёт удалять электронные книги на смартфонах пользователей
С 1 июля Microsoft начнёт удалять все купленные пользователями в Microsoft Store электронные книги из их библиотек на смартфонах.
Обновлено в 12:30
Политика
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
Обновлено в 10:10
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Наука
Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила
Ученые нашли останки охотившегося на динозавров крокодила и сделали новые выводы о происхождении животных.
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
«Интер» отдал Пинамонти в аренду «Дженоа»
Футболист миланского "Интера" Андреа Пинамонти продолжит карьеру на правах аренды в "Дженоа", сообщается на официальном сайте "нерадзурри".
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Экономика
Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций
Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
Обновлено в 08:58