Политика

Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженнымNews.ru 12:22

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной. Напротив, по его мнению, это настоящий горячий конфликт. Генерал сравнил это с ситуацией в Грузии.
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Экс-глава ЦРУ высказался о ситуации в Донбассе

Взгляд.ру13:19

Экс-глава ЦРУ высказался о конфликте в Донбассе

Комсомольская правда15:14

Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженным

News.ru12:22

Бывший глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе

RT на русском13:14

Экс-глава ЦРУ высказался о ситуации в Донбассе

Аргументы и Факты12:37

Экс-директор ЦРУ дал оценку ситуации в Донбассе

Вечерний курьер13:44

Бывший глава ЦРУ назвал горячим вооруженный конфликт в Донбассе

Московский Комсомолец11:53
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Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:14
Авто

Опубликована дата выхода нового Kia Mohave

Сегодня же в редакцию издания speedme.ru поступила информация о времени презентации новинки и о силовых установках, с которыми Kia Mohave будет поставляться в Россию.
Обновлено в 09:58
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Космос

Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве

Обновлено в 11:12
Происшествия

СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы

Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Транспорт

В Шереметьеве признали скопление багажа

Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.
Обновлено в 14:55
Спорт

Началась церемония закрытия Европейских игр в Минске

Обновлено в 15:33
Гаджеты

Google открыла сайт для разработчиков Fuchsia

Компания Google презентовала сайт для разработчиков Fuchsia.dev.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Умер один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов

Скончался один из альпинистов, которые заблудились на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:02
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Политика

Путин прилетел в Иркутскую область на совещание по наводнениям

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с мощным паводком.
Обновлено в 01:45
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»

32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком».
Обновлено в 15:22
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено 28 июня в 04:22
Происшествия

Футболистка сборной Швейцарии пропала в озере

Обновлено в 14:24
Автоспорт

В Toro Rosso не вполне довольны машиной

Обновлено 28 июня в 13:43
Кино

Названы победители киноквеста «Путешествие в Псков»

На торжественном закрытии первого Международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходил в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, были названы победители киноквеста «Путешествие в Псков».
Обновлено в 14:56
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Здоровье

Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления

Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму.
Обновлено в 07:44
Энергетика

Министр нефти ОАЭ заверил, что сделка ОПЕК+ будет продлена

Сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+ будет продлена, высказал мнение министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в беседе с журналистами.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила турецкий беспилотник в аэропорту Триполи

По заявлнию представителей ЛНА, уничтоженный турецкий беспилотник был готов к вылету для бомбардировок позиций ливийской армии.
Обновлено в 16:03
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол

«Урал» разгромил «Пюник» Тарханова

Обновлено в 13:47
Происшествия

В Китае при взрыве на химическом заводе погибли два человека

Обновлено в 13:26
Общество

Интервью: «Депрессивные участки Новосибирска стали огромными заплатами»

Здания эпохи конструктивизма, который в Новосибирске выражен наиболее ярко, чем в других городах.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено в 14:42
Футбол

В Испании футбольный клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

Футбольный клуб «Мостолес Баломпье», вышедший в третий дивизион Испании, сменил название.
Обновлено в 07:30
Здоровье

Диетологи рассказали о вреде сладостей для будущего детей

По информации доклада французского Агентства санитарной безопасности (Anses), постоянное поедание сладких десертов и напитков приводит к тому, что во взрослом возрасте эти дети будут выбирать еду с повышенным содержанием сахара, передает ТАСС По оценкам специалистов, 75% детей Франции в возрасте четырех лет едят сладкое слишком часто.
Обновлено вчера в 19:50
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Дэвид Петреус
Американский генерал
Американский генерал, командующий Центральным командованием США. Был командующим Многонациональными силами в Ираке с февраля 2007 по сентябрь 2008 года. С июля 2010 года по июль 2011 года командующий силами США и НАТО в Афганистане. Получил прозвище «King David» - «Царь Давид». С сентября 2011 года по 9 ноября 2012 года занимал должность директора ЦРУ. Подал в отставку, по его утверждению, в связи с внебрачной связью, отставка была принята президентом Б. Обамой 10 ноября 2012 года.
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