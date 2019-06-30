Политика
Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженнымNews.ru 12:22
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной. Напротив, по его мнению, это настоящий горячий конфликт. Генерал сравнил это с ситуацией в Грузии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Авто
Опубликована дата выхода нового Kia Mohave
Сегодня же в редакцию издания speedme.ru поступила информация о времени презентации новинки и о силовых установках, с которыми Kia Mohave будет поставляться в Россию.
Обновлено в 09:58
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Космос
Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве
Обновлено в 11:12
Происшествия
СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы
Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Транспорт
В Шереметьеве признали скопление багажа
Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.
Обновлено в 14:55
Спорт
Началась церемония закрытия Европейских игр в Минске
Обновлено в 15:33
Гаджеты
Google открыла сайт для разработчиков Fuchsia
Компания Google презентовала сайт для разработчиков Fuchsia.dev.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Умер один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
Скончался один из альпинистов, которые заблудились на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:02
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Политика
Путин прилетел в Иркутскую область на совещание по наводнениям
Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с мощным паводком.
Обновлено в 01:45
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»
32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком».
Обновлено в 15:22
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено 28 июня в 04:22
Происшествия
Футболистка сборной Швейцарии пропала в озере
Обновлено в 14:24
Автоспорт
В Toro Rosso не вполне довольны машиной
Обновлено 28 июня в 13:43
Кино
Названы победители киноквеста «Путешествие в Псков»
На торжественном закрытии первого Международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходил в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, были названы победители киноквеста «Путешествие в Псков».
Обновлено в 14:56
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Здоровье
Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления
Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму.
Обновлено в 07:44
Энергетика
Министр нефти ОАЭ заверил, что сделка ОПЕК+ будет продлена
Сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+ будет продлена, высказал мнение министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в беседе с журналистами.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила турецкий беспилотник в аэропорту Триполи
По заявлнию представителей ЛНА, уничтоженный турецкий беспилотник был готов к вылету для бомбардировок позиций ливийской армии.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол
«Урал» разгромил «Пюник» Тарханова
Обновлено в 13:47
Общество
Интервью: «Депрессивные участки Новосибирска стали огромными заплатами»
Здания эпохи конструктивизма, который в Новосибирске выражен наиболее ярко, чем в других городах.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено в 14:42
Футбол
В Испании футбольный клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
Футбольный клуб «Мостолес Баломпье», вышедший в третий дивизион Испании, сменил название.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Диетологи рассказали о вреде сладостей для будущего детей
По информации доклада французского Агентства санитарной безопасности (Anses), постоянное поедание сладких десертов и напитков приводит к тому, что во взрослом возрасте эти дети будут выбирать еду с повышенным содержанием сахара, передает ТАСС По оценкам специалистов, 75% детей Франции в возрасте четырех лет едят сладкое слишком часто.
Обновлено вчера в 19:50