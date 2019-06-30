Армия и оружие
Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженнымNews.ru 12:22
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной. Напротив, по его мнению, это настоящий горячий конфликт. Генерал сравнил это с ситуацией в Грузии.
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Наука
Больше, чем море
Аналогичная картина наблюдается, например, в отдельных районах Балтики или на озере Эри, в системе Великих американских озер, где уже несколько лет наблюдается масштабное цветение вод, в том числе с массовым развитием токсичных цианобактерий, причем на огромных территориях, соответствующих примерно четверти площади Байкала.
Обновлено 27 июня в 14:32
Футбол
Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций
Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Обновлено в 16:52
Культура
Умер художник Гильермо Мордилло
Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
Обновлено в 16:40
Общество
Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям
«Газпром» и Google являются самыми привлекательными работодателями для студентов российских вузов.
Обновлено в 17:00
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Политика
Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Общество
Фигуристка Константинова поделилась фотографией в купальнике
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Футбол
Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро
«Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро.
Обновлено в 16:35
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Спорт
Церемония закрытия Европейских игр стартовала в Минске
На Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске стартовала церемония закрытия II Европейских игр.
Обновлено в 15:14
Футбол
Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо»
По информации "СЭ", форвард Рамиль Шейдаев пройдет медосмотр в московском "Динамо".
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан
Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.
Обновлено в 14:48
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Финансы
Почему ограничение роста кредитов населению не ускорит рост инвестиций
В I квартале без роста потребительского кредита не росла бы и экономика, предупредил ЦБ в опубликованном в пятницу докладе: он оказывает «существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП».
Обновлено в 16:47
Политика
Трамп стал первым президентом США, который пересек границу КНДР
Нынешняя поездка президента США Дональда Трампа в демилитаризованную зону была запланирована несколько месяцев назад, но приглашение Ким Чен Ыну стало экспромтом, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:24
Здоровье
568 млн рублей направил Волгоградский ФСС на детские пособия
В 2019 году 2457 волгоградских семей получили такие пособия на сумму 41,7 млн рублей.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»
Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
«Старый извращенец»: Максима Фадеева уличили в содержании гарема
Лена Миро предполагает, что не врут обе, и уверена: Максим Фадеев построил себе целый гарем из вокалисток.
Обновлено в 15:34
Политика
В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым
Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Корабль «Полтава» прибудет 2 июля в Петербург
Обновлено в 09:23
Общество
Сериальные будни: россияне коротают досуг перед телевизором
Сериал вместо театра Россияне предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Обновлено в 17:01
Здоровье
Врачи рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
Главный внештатный специалист Минздрава России, терапевт и профессор Оксана Драпкина рассказала, что правильное питание, вопреки распространенному мнению, вовсе не дорогое удовольствие, однако существуют продукты, на которых экономить нельзя.
Обновлено в 08:29
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена
Обновлено в 13:56
Космос
Компания Маска SpaceX потеряла три спутника
Компания Илона Маска SpaceX признала потерю трех спутников из 60, направленных на орбиту для реализации проекта Starlink по созданию всепланетной системы высокоскоростного интернета.
Обновлено в 15:56
Политика
В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei
Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 15:45
Гаджеты
Линейке Samsung Galaxy исполнилось 10 лет
Смартфон Galaxy (GT-I7500) презентовали 29 июня 2009 года. Культовым смартфоном Samsung стал Galaxy S, который появился годом позже.
Обновлено в 16:57