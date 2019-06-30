Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженнымNews.ru 12:22

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной. Напротив, по его мнению, это настоящий горячий конфликт. Генерал сравнил это с ситуацией в Грузии.

Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженным

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