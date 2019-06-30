Армия и оружие

Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженнымNews.ru 12:22

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной. Напротив, по его мнению, это настоящий горячий конфликт. Генерал сравнил это с ситуацией в Грузии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-глава ЦРУ назвал конфликт в Донбассе горячей войной

Красная весна16:39

Экс-глава ЦРУ высказался о ситуации в Донбассе

Взгляд.ру13:19

Бывший глава ЦРУ назвал горячим вооруженный конфликт в Донбассе

Московский Комсомолец11:53

Бывший глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе

RT на русском13:14

Экс-глава ЦРУ высказался о ситуации в Донбассе

Аргументы и Факты12:37

Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженным

News.ru12:22

Экс-глава ЦРУ высказался о конфликте в Донбассе

Комсомольская правда15:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:07, Вашингтон
Космос

Воссоздан центр управления первым полётом человека на Луну

Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес

Любовь Казарновская показала загородный дом

Обновлено в 00:00
Футбол

Чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам

Бывший защитник "Барселоны" Жулиано Беллетти провел урок футбольных финтов для российской поп-певицы Ольги Бузовой, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика

Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин посетит Братск, где примет участие в совещании с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, главой МЧС Евгением Зиничевым и полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщил РБК близкий к правительству региона источник.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Политика

Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие

Кипр не закроет порты для кораблей России по требованию США

Кипр не перестанет предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей, невзирая на требования США, заявил глава Минобороны Кипра Саввас Анделис.
Обновлено в 19:31
Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 06:14
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Общество

В России запрещается выпуск и импорт немаркированных сигарет

В России с 1 июля прекращается выпуск и импорт сигарет без цифровой маркировки.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры

Популярная певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и украинского бизнесмена Артёма Аурсалади.
Обновлено в 13:08
Политика

Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться

Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
Обновлено в 19:44
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Политика

Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС в срок «назло Путину»

Главный претендент на пост главы британского кабмина Борис Джонсон считает соблюдение сроков Brexit показателем приверженности Великобритании либеральным ценностям.
Обновлено в 19:22
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Обновлено в 08:26
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Энергетика

В России может снова подорожать бензин

Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено в 09:49
Общество

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Политика

Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве

Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.
Обновлено в 20:08
Общество

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Здоровье

Сотни приморцев участвовали в акции «10 000 шагов к жизни»

Приморский край в субботу, 29 июня, присоединился к всероссийской акции "10 000 шагов к жизни", слоган которой – "Продлевая жизнь с каждым шагом".
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию

Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 16:53
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:14
Технологии

«Тинькофф банк» устранил сбой в работе мобильного приложения

"Тинькофф банк" устранил все неполадки в работе мобильного приложения, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 12:27
Политика

Умер бывший президент Черногории Булатович

Президент Черногории в 1990-1998 годах и премьер Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Момир Булатович скончался на 63-м году жизни, сообщает национальное телевидение Черногории.
Обновлено в 15:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дэвид Петреус
Американский генерал
Американский генерал, командующий Центральным командованием США. Был командующим Многонациональными силами в Ираке с февраля 2007 по сентябрь 2008 года. С июля 2010 года по июль 2011 года командующий силами США и НАТО в Афганистане. Получил прозвище «King David» - «Царь Давид». С сентября 2011 года по 9 ноября 2012 года занимал должность директора ЦРУ. Подал в отставку, по его утверждению, в связи с внебрачной связью, отставка была принята президентом Б. Обамой 10 ноября 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное