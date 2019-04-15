Футбол

Экс-глава Бразильской конфедерации футбола оштрафован на $ 1 млнЧемпионат 09:39

Следственная палата независимого комитета по этике ФИФА наказала бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина штрафом в размере $ 1 млн.
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ФИФА пожизненно отстранила от футбола Хосе Марию Марина за взятки

РИА Новости09:36

ФИФА оштрафовала бывшего главу Бразильской конфедерации футбола на 1 миллион швейцарских франков

Эхо Москвы10:03

Экс-член ФИФА пожизненно отстранен от футбола за взятки

Газета.Ru09:59

Экс-глава Бразильской конфедерации футбола оштрафован на $ 1 млн

Чемпионат09:39

Экс-глава Бразильской конфедерации футбола оштрафован на 1 миллион швейцарских франков

Матч ТВ10:30

ФИФА оштрафовала экс-главу Бразильской конфедерации футбола на 1 млн швейцарских франков

ТАСС09:26

ФИФА оштрафовала бывшего главу Конфедерации футбола Бразилии на 1 милллион за взятки

Спорт-Экспресс09:55
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
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Согласно информационному агентству Интерфакс, эсминец контролируют патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".
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Хосе Мария Марин
Бразильский политик
Brazilian politician and former sports administrator who was the President of the Brazilian Football Confederation from March 2012 until April 2015. He had previously served as vice-governor and governor of São Paulo state and is a former football player.
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