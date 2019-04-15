Футбол
Экс-глава Бразильской конфедерации футбола оштрафован на $ 1 млнЧемпионат 09:39
Следственная палата независимого комитета по этике ФИФА наказала бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина штрафом в размере $ 1 млн.
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