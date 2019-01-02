Экономика
Экс-глава АКРА Трофимова стала партнером в компании DeloitteТАСС 07:25
Бывший гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова присоединилась к департаменту консультирования в области рисков компании Deloitte в СНГ в качестве партнера, говорится в сообщении компании.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 09:23, Ашберн
Экономика
«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Главбух университета в Дагестане заподозрена в хищении 13 миллионов
В ходе проверки стало ясно, что в период с февраль по ноябрь 2017 года главбух университета давала поручения работникам бухгалтерии на получение из банка наличных денег, которые были предназначены для выплат стипендий и материальной помощи студентам учреждения.
Обновлено в 07:57
Общество
ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права
Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
Политика
Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США
В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным, а сейчас он не может, да и не хочет принять требования Вашингтона.
Обновлено в 01:20
Единоборства
Силач Кокляев принял вызов Емельяненко
Обновлено в 08:11
Политика
Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ
Ситуация с лишением российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) довела европейские институты до кризиса.
Обновлено в 08:27
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Музыка
Прием окончен: Курт Кобейн закрыл «Клуб 27» своей смертью
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Названы самые востребованные в России вакансии
Самыми востребованными в России являются специалисты рабочих профессий.
Обновлено в 01:39
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»
Одним из условий Владимира Зеленского перед дебатами стала сдача анализов для подтверждения, что ни один из кандидатов не является алкоголиком или наркоманом.
Обновлено в 04:53
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Политика
В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:16
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Политика
Нужно 2-3 дня: Супрун сомневается в достоверности результатов анализов Порошенко
Президент Украины и кандидат Петр Порошенко сдал анализы на содержание в крови наркотиков и алкоголя - первые результаты будут готовы в течение двух часов.
Обновлено в 03:13
Технологии
«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей
Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Ливийская армия начала наступление на Триполи
Обновлено в 09:00
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Интернет
Вести.net: Google официально представил русскоязычного «Ассистента»
Google представил своего голосового помощника Google Ассистента на русском языке.
Обновлено в 02:57
Авто
«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y
Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено в 08:11
Политика
Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля
Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Экономика
Ожидания бизнеса, банков и ЦБ сближаются
Банк России прогнозирует локальный пик годовой инфляции в марте-апреле 2019 года, ожидая, что уже во второй половине 2019 года квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4%. Банк России ждет возврата годовой инфляции к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего в 2018 году ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.
Обновлено в 01:00