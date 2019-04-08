Футбол
Митрофанов займет пост заместителя гендиректора РФСГазета.Ru 04:22
Бывший генеральный директор петербургского "Зенита" Максим Митрофанов займет пост заместителя генерального директора Российского футбольного союза (РФС) по развитию, сообщает Sport24. В обязанности экс-главы будет входить разработка новой стратегии по развитию организации.
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