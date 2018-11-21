Футбол

Экс-гендиректор «Ювентуса» Маротта приступил к работе в «Интере»
Чемпионат
12:18

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта, несмотря на отсутствие официального объявления о назначении на пост генерального директора «Интера», уже приступил к работе в миланском клубе, сообщает FC Inter News.
Чемпионат12:18

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Маротта приступил к работе в «Интере»

Soccer.ru12:48

СМИ: Экс-гендиректор «Ювентуса» приступил к работе в «Интере»

Советский спорт12:21

СМИ: Бывший гендиректор «Ювентуса» приступил к работе в «Интере»

Матч ТВ12:21

СМИ: Бывший гендиректор «Ювентуса» приступил к работе в «Интере»

Sportbox.RU12:21

Экс-гендиректор «Ювентуса» Маротта приступил к работе в «Интере»

Чемпионат12:18

В Италии сообщили, что Маротта приступил к работе в «Интере»

Sport24.ru11:35
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