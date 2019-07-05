Экс-футболистка «Ювентуса» Петронелла Экрот заявила, что руководство туринского клуба запрещало игрокам и работникам клуба комментировать обвинения в адрес Криштиану Роналду в изнасиловании. Роналду обвинила в изнасиловании американка Кэтрин Майорга.

Экс-футболистка «Ювентуса»: «Нам запрещали комментировать обвинения в адрес Роналду в изнасиловании»

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