Экс-футболиста «Реала» и других игроков задержали за договорные матчиРБК 06:24

Предполагается, что Браво был лидером преступного сообщества. По подозрению в организации договорных матчей также были арестованы такие бывшие и действующие игроки, как Борха Фернандес, Карлос Аранда, Самуэль Сайс и Иньиго Лопес.

Экс-футболиста «Реала» и других игроков задержали за договорные матчи

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