Футбол

Экс-футболиста «Реала» и других игроков задержали за договорные матчиРБК 06:24

Предполагается, что Браво был лидером преступного сообщества. По подозрению в организации договорных матчей также были арестованы такие бывшие и действующие игроки, как Борха Фернандес, Карлос Аранда, Самуэль Сайс и Иньиго Лопес.
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Испанские футболисты задержаны полицией по обвинению в организации договорных матчей

Советский спорт09:07

В Испании арестованы футболисты по делу о договорных матчах. Среди них — экс-игрок «Реала»

Sport24.ru04:57

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СМИ: Президент клуба ла лиги арестован по подозрению в организации договорных матчей

Матч ТВ05:02

В Испании разгорелся скандал с договорными матчами, арестован экс-игрок «Реала»

Чемпионат09:04

Президент «Уэски» и экс-игрок «Реала» Рауль Браво задержаны по подозрению в организации договорных матчей

Sports.ru05:09
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