Футбол
Экс-футболист сборной Колумбии задержан по подозрению в наркоторговлеРИА Новости 05:57
Бывший футболист сборной Колумбии Джон Виафара, завершивший карьеру игрока в 2015 году, был задержан в городе Кали по подозрению в причастности к наркоторговле, сообщает El Espectador.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Политика
Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Политика
Старшая дочь Назарбаева избрана спикером Сената Казахстана
В Казахстане избран новый председатель Сената, им стала Дариги Назарбаева, старшая дочь объявившего накануне о своей отставке с поста президента Нурсултана Назарбаева, сообщают агентства.
Обновлено в 05:09
Политика
Порошенко обвинил Россию в медленном развитии киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в медленных темпах развития киевского метрополитена.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие
На Филиппинах ликвидирован помощник главаря боевиков
Аджид известен как помощник главаря группировки «Абу Сайяф», присягнувшей на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:09
Политика
Минтруд предложит новую потребкорзину весной 2020 года
Законопроект о новой потребительской корзине будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию 2020 года.
Обновлено в 05:26
Гаджеты
Топовый смартфон Samsung Galaxy A90 представят в апреле
Устройству прочат топовый восьмиядерный чипсет Snapdragon 855 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графическим ускорителем Adreno 640, 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, а также поворотную выдвижную камеру.
Обновлено 18 марта в 17:56
Путешествия
Названы самые популярные у российских туристов страны
В число самых посещаемых российскими туристами стран вошли Турция, Абхазия, Финляндия, Казахстан и Украина.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Раскрыты данные «чёрного ящика» упавшего в Индонезии самолёта Boeing
Раскрыты данные "чёрного ящика" с самолёта Boeing, упавшего в Индонезии в 2018 году.
Обновлено в 05:40
Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на уже выданные кредиты
Ввести ипотечные каникулы президент Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 20 февраля.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Политика
Путин пожелал здоровья Назарбаеву
По словам президента, у России есть все основания, чтобы сказать ему спасибо за совместную работу и пожелать здоровья и успехов.
Обновлено в 05:45
Общество
«Уральские авиалинии» отказались от 67 маршрутов
Авиакомпания "Уральские авиалинии" лишилась допуска на 67 своих маршрутов. Об этом говорится в документах Росавиации.
Обновлено в 05:24
Политика
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков России
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
ВВС США ищут подрядчиков для создания целей, имитирующих Су-57
ВВС США ищут потенциальных подрядчиков для создания воздушных целей, имитирующих "самолеты противника", сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 02:38
Культура
Сотрудница Воронежской таможни победила в конкурсе красоты
Победительницей конкурса «Леди в погонах 2019» стала сотрудница таможни из Воронежа Анастасия Фошина.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям Трампа о Бразилии
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям президента США Дональда Трампа, допустившего возможность предоставить Бразилии статус союзнической страны, переадресовав вопрос к американским властям.
Обновлено в 05:40
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился
Официальный курс евро на среду снизился на 36,15 копейки - до 72,9995 рубля, курс доллара - на 35,27 копейки, до 64,3167 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Врио губернатора Челябинской области прилетел в регион
В Челябинск прибыл Алексей Текслер, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора региона.
Обновлено в 02:14
Футбол
Андрей Талалаев: «Хотелось бы ошибиться, но „Зенит“ станет чемпионом России»
Возглавляющий «Пюник» российский специалист Андрей Талалаев назвал фаворита в борьбе за чемпионство в чемпионате России.
Обновлено в 05:14
Наука
Как был построен древнейший новгородский мост
Упоминания о мосте, соединявшем Софийскую и Торговую стороны Новгорода в X веке, встречались в летописях и Лицевом летописном своде.
Обновлено вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы
Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин
Обновлено в 05:30