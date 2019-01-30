Футбол
Экс-игрок сборной Швейцарии Вега хочет побороться за пост главы ФИФАСпорт-Экспресс 04:09
Бывший футболист сборной Швейцарии Рамон Вега хочет выдвинуть кандидатуру на пост главы ФИФА, сообщил журналист BBC Ричард Конвэй в своем Твиттере. 47-летнему Веге нужно получить поддержку как минимум пяти национальных ассоциаций и подать заявку до 5 февраля.
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