«Фламенго» заинтересовался услугами бывшего футболиста «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира. Бразильский клуб уже ведёт переговоры с 33-летним полузащитником.

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Экс-футболист «Зенита» Маркизио может продолжить карьеру в Бразилии

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