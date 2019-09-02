Футбол
ЧемпионатМаркизио может стать игроком «Фламенго»
Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в бразильском чемпионате, сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Шира.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Происшествия
Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
Известия вчера в 18:39
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Авто
Fiat снял с производства хэтчбеки и кабриолеты «500»
Производство всех вариаций Fiat 500 2019 модельного года - хэтчбеков и кабриолетов - прекращается в связи с распродажей, которая включает в себя электрические, стандартные турбированные и версии Abarth.
SpeedMe вчера в 08:03
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Политика
Лидер московских единороссов подал иск к Навальному
Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский направил в Симоновский суд иск к Алексею Навальному, основанному им Фонду борьбы с коррупцией и муниципальному депутату Константину Янкаускасу.
Интерфакс 03:55
Армия и оружие
США проводят испытания ПЛ класса «Вирджиния» с телескопической мачтой визуализации
Военное обозрение вчера в 06:23
Здоровье
Врач Рязанского кожвендиспансера стал участником ток-шоу
Программу о медицине снимают сотрудники телеканала ТКР. Во время шоу врачи будут отвечать на вопросы ведущих и телезрителей.
7 новостей вчера в 11:16
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости вчера в 13:15
Общество
Суд закрыл заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов
В пресс-службе уточнили, что оглашение решения суда, если таковое состоится, также будет проходить в закрытом режиме, так как объявление решения затрагивает права и законные интересы несовершеннолетнего ребенка.
РБК 04:50
Политика
Сурков представит Россию на встрече в «нормандском формате»
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что 2 сентября в Берлине состоится встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" и Россию будет представлять Владислав Сурков.
Московский Комсомолец 31 августа в 03:02
Энергетика
Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,2%
Грузооборот за август 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 2,1%, до 213,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2,1% и составил 271,2 млрд тонно-км. При этом погрузка за восемь месяцев 2019 года, по оперативным данным, составила 850,5 млн т, что на 1,1% меньше, чем годом ранее.
ТАСС 04:17
Футбол
Бэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров «Реала»
Нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл оформил дубль в прошедшей игре. Для валлийца эти мячи стали 103-м и 104-м в составе «Реала».
Sportbox.RU 02:29
Общество
Опальный олигарх озаботился физической формой российских арестантов
Владелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в растрате и мошенничестве, предложил построить спортзал в СИЗО «Лефортово», где содержится в ожидании суда, за свой счет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.
Lenta.ru 04:31
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Ведомости вчера в 19:56
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости вчера в 10:19
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59
Общество
Жириновский предложил отменить двойки в школах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в школах двойки и колы.
РИА Новости 03:04
Экономика
Россияне задолжали банкам более 759 миллиардов рублей
«На текущий момент просроченными кредитами со сроком больше 90 дней являются порядка 13-14 миллионов ссуд, причем данный показатель постоянно увеличивается», – заявил президент «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев.
ФедералПресс 02:06
Происшествия
МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Политика
Президент Молдавии прибыл в Москву с рабочим визитом
Рабочий визит в Москву совершил президент Молдавии Игорь Додон.
REGNUM 02:25
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Происшествия
В Якутии медведь напал на женщину
Газета.Ru 03:40
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия
Росгвардия проверит видео с грубым задержанием мужчины в Новосибирске
Росгвардия в Новосибирске организовала служебную проверку после появления видео, на котором сотрудник службы с использованием силового приема повалил на землю прохожего, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления Росгвардии.
РИА Новости 03:57
Происшествия
В Брянской области умер подросток, избитый полицейским
Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.
ТАСС вчера в 08:15
Политика
Предполагаемый убийца Зелимхана Хангошвили мог быть связан с наёмниками из ЧВК «Вагнера»
Предполагаемый убийца Зелимхана Хангошвили мог быть связан с наёмниками из ЧВК "Вагнера", заявил изданию "Бильд" Патрик Зенсбург, члена парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб.
Эхо Москвы 04:30
Шоу-бизнес
Мисс Москва впервые высказалась о разводе с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина впервые высказалась о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Завоевавшая в 2015 году титул "Мисс Москва" модель призналась, что все еще не готова говорить об истинных причинах расставания – она отметила, что это может причинить боль тем, кому небезразлична эта история.
ТВ Центр 02:58