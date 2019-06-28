Футбол
Экс-футболист «Зенита» Домингес объявил о завершении карьерыМР7.ру 08:45
Аргентинский нападающий Алехандро Домингес повесил бутсы на гвоздь в 38 лет. Бывший нападающий «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры футболиста, сообщает ESPN. Форвард с лета 2018 года находился без команды.
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Экс-игрок «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры
Sport24.ruвчера в 20:51
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:59, Вашингтон
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