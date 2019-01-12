Бывший футболист московского "Спартака" болгарин Ивелин Попов не собирается переходить в казанский "Рубин" после расторжения контракта с красно-белыми, сообщает "Советский спорт". Клуб из столицы Татарстана не смог договориться с хавбеком по финансовым условиям.

Экс-футболист «Спартака» не собирается переходить в «Рубин»

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