Футбол

«Спартак» победил ЦСКА в столичном дербиОреанда-Новости 19 августа в 15:22

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 19 августа
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в матче 6-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Открытие Арена». Итоговый счёт – 2:1 в пользу красно-белых.
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