Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в матче 6-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Открытие Арена». Итоговый счёт – 2:1 в пользу красно-белых.

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