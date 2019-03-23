Футбол
Экс-футболист «Спартака» Алекс завершил карьеруЕвро-футбол.ру 03:43
Бывший полузащитник "Спартака" Алекс Мешини объявил о завершении карьеры, информирует Globo Esporte. 36-летний бразилец находился без игровой практики с 2016 года после расторжения контракта с "Интернасьоналем".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:51, Ашберн
Футбол
Экс-директор «Наполи»: «Аллегри покинет „Ювентус“, его заменит Дешам»
Бывший спортивный директор «Наполи» Пьерпаоло Марино заявил, что летом на тренерском мостике «Ювентуса» произойдут изменения.
Обновлено в 08:39
Политика
«Москва слезам не верит»: Порошенко раскритиковал Бойко
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за их поездку в Москву, где они провели переговоры с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 11:37
Политика
В Петербурге коммунисты и дольщики провели митинг на площади Ленина
В субботу, 23 марта, на площади Ленина в Петербурге прошёл митинг в защиту социально-экономических прав граждан, организованный КПРФ.
Обновлено в 06:58
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Технологии
Исследование: кто больше занимается сексом в возрасте за 50 (CNN, США) (CNN)
Количество людей, с которыми вы занимаетесь сексом — это ваш личный выбор.
Обновлено в 07:01
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика
В Киеве завершился митинг националистов против коррупции
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Владимир Лазаревич: потери сербской армии в Косово составили 0,7%
Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославия с 24 марта по 10 июня 1999 года, приведшие к гибели и ранению тысяч человек, были начаты под предлогом защиты албанского населения автономного края Косово и Метохия от действий сербской армии и полиции.
Обновлено в 05:00
Политика
В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине
Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ РФ попали на видео
После катастрофы под Петрозаводском в 2011 году было решено полностью вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах.
Обновлено в 09:31
Спорт
Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест
Российская фигуристка Алина Загитова, заполучив золото чемпионата мира в Японии, подверглась тщательной проверке на допинг, передает ТАСС.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Ольга Кормухина рассказала, что погубило Юлию Началову
Обновлено в 07:52
Происшествия
ФСБ выявила причастность сектантов к хищению средств гособоронзаказа
Масштабная операция, связанная с хищениями выделенных на гособоронзаказ денег, прошла сразу в трех городах России – Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.
Обновлено в 06:58
Общество
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: наберитесь терпения
На этой неделе вас ждет много беготни и суеты.
Обновлено в 01:30
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено 21 марта в 06:28
Армия и оружие
SDF объявили о победе над ИГ в Сирии
Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.
Обновлено в 02:51
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено в 08:26
Общество
В Пскове начнется митинг против строительства «Титан-Полимер»
Сегодня, 23 марта, в Пскове на площади Ленина состоится митинг против строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
НТВ рассказала о предсмертной просьбе Началовой
Обновлено в 10:01
Политика
Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАПа
Премьер-министр России поручил Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Космос
Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра
Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено вчера в 17:23
Культура
Макаревич отказался объясняться за нарисованную в Госдуме свинью
Музыкант Андрей Макаревич не стал комментировать рисунок свиньи, который он изобразил в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных новому федеральному закону о культуре.
Обновлено вчера в 10:49
Спорт
Лыжник Большунов занял четвертое место на этапе Кубка мира в Канаде
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Наука
Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео
Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено 21 марта в 13:54
Происшествия
Двое мужчин одновременно упали с высоты в Новой Москве
Обновлено в 10:24